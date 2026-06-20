Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Haziran 2026 spor haberleri)
20.06.2026 05:44
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 20 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
BİZE HER YER TÜRKİYE - FOTOMAÇ
Bizim Çocuklar, Dünya Kupası'nda en çok ilgi gören takım konumunda. Gittiği her yerde büyük ilgi gören A Milli Futbol Takımımızın maçları dünyada da yoğun ilgi görüyor.
"ÇOK KALİTELİ BİR TAKIMIZ" - POSTA
A Milli Takım'ın yıldızlarından Yunus Akgün, kendilerinden beklentilerin farkında olduklarını söyledi.
ABD İŞİ ERKEN BİTİRDİ - HÜRRİYET
Milli Takımımızın da yer aldığı D Grubu maçında kupanın ev sahiplerinden ABD Avustralya'yı devirdi, son 32'ye kalmayı garantiledi.
ÖNCE YETKİ, SONRA TRANSFER - MİLLİYET
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını başlatacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı takımın patronunun 27 Haziran'daki yetki genel kurulunu beklediği bildirildi.
"SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN" - FANATİK
6 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Vedat Muriqi 3 yıllık imzayı attı, tek hedefini açıkladı...