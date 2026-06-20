Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Haziran 2026 spor haberleri)

20.06.2026 05:44

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Haziran 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 20 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

BİZE HER YER TÜRKİYE - FOTOMAÇ

 

Bizim Çocuklar, Dünya Kupası'nda en çok ilgi gören takım konumunda. Gittiği her yerde büyük ilgi gören A Milli Futbol Takımımızın maçları dünyada da yoğun ilgi görüyor.

Resmi Kurum

"ÇOK KALİTELİ BİR TAKIMIZ" - POSTA

 

A Milli Takım'ın yıldızlarından Yunus Akgün, kendilerinden beklentilerin farkında olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı

ABD İŞİ ERKEN BİTİRDİ - HÜRRİYET

 

Milli Takımımızın da yer aldığı D Grubu maçında kupanın ev sahiplerinden ABD Avustralya'yı devirdi, son 32'ye kalmayı garantiledi.

Anadolu Ajansı

ÖNCE YETKİ, SONRA TRANSFER - MİLLİYET

 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını başlatacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı takımın patronunun 27 Haziran'daki yetki genel kurulunu beklediği bildirildi.

Anadolu Ajansı

"SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN" - FANATİK

 

6 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Vedat Muriqi 3 yıllık imzayı attı, tek hedefini açıkladı...

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