Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Mayıs 2026 spor haberleri)
20.05.2026 07:43
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 20 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
DOLMABAHÇE'DE 700 MİLYONLUK FİNAL - POSTA
Avrupa Ligi'nde şampiyon, Beşiktaş'ın mabedi Tüpraş Stadı'nda belli olacak. Aston Villa ve Freiburg bu kupayı ilk kez kaldırmak için kozlarını paylaşacak. İki takımın kadro değeri yaklaşık 700 milyon euro gibi dudak uçuklatan cinsten.
GALATASARAY'IN SIRRI RAMS PARK, FENERBAHÇE'NİN KABUSU KADIKÖY - HÜRRİYET
Süper Lig'in son 5 sezonunda şampiyonu ve ikinciyi "iç saha" performansları belirledi.
FIRTINA'YA DEPLASMAN YOK - FANATİK
Trabzonspor, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu dış saha performansıyla zirvede tamamladı.
TOPPMÖLLER SESLERİ - FOTOMAÇ
Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından hoca arayışını sürdüren Beşiktaş'ta yönetimin 1 numaralı adayı Dino Toppmöller.
SNEİJDER DERS OLDU - SABAH
Galatasaray'da Sneijder'in aksine Icardi'yi zorla gönderen başkan olmak istemeyen Dursun Özbek olası krizi önledi ve topu yıldız futbolcuya attı.