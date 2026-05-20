Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Mayıs 2026 spor haberleri)

20.05.2026 07:43

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 20 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

DOLMABAHÇE'DE 700 MİLYONLUK FİNAL - POSTA

 

Avrupa Ligi'nde şampiyon, Beşiktaş'ın mabedi Tüpraş Stadı'nda belli olacak. Aston Villa ve Freiburg bu kupayı ilk kez kaldırmak için kozlarını paylaşacak. İki takımın kadro değeri yaklaşık 700 milyon euro gibi dudak uçuklatan cinsten.

GALATASARAY'IN SIRRI RAMS PARK, FENERBAHÇE'NİN KABUSU KADIKÖY - HÜRRİYET

 

Süper Lig'in son 5 sezonunda şampiyonu ve ikinciyi "iç saha" performansları belirledi.

FIRTINA'YA DEPLASMAN YOK - FANATİK

 

Trabzonspor, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu dış saha performansıyla zirvede tamamladı.

TOPPMÖLLER SESLERİ - FOTOMAÇ

 

Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından hoca arayışını sürdüren Beşiktaş'ta yönetimin 1 numaralı adayı Dino Toppmöller.

SNEİJDER DERS OLDU - SABAH

 

Galatasaray'da Sneijder'in aksine Icardi'yi zorla gönderen başkan olmak istemeyen Dursun Özbek olası krizi önledi ve topu yıldız futbolcuya attı.

