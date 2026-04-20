Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Nisan 2026 spor haberleri)
20.04.2026 07:16
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 20 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ - FOTOMAÇ
Kartal futbolda döküldü, deplasmandan puansız döndü. Geçen hafta Antalya'yı 4-2 yenen Beşiktaş, Samsun'a 2-1 mağlup oldu.
AVUCUNDAKİ FIRSATI KAÇIRDI - SABAH
Trabzonspor 90+3'te yediği golle Başakşehir'de takıldı.
AVRUPA'NIN KRALİÇELERİ - MİLLİYET
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki Türk finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 yenerek 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu oldu.
EDERSON GEMİLERİ YAKTI - FANATİK
Rize maçındaki büyük hatasıyla takımını galibiyetten eden tecrübeli kalecinin Fenerbahçe'den ayrılmak için menajerine talimat verdiği öne sürüldü.
HER ALANDA LİDER - FOTOMAÇ
Galatasaray en fazla gol atan (69), en fazla gol beklentisi üreten (61.7) en fazla ceza alanında topla buluşan (886) ve en çok net pozisyona giren ((107) ekip oldu.