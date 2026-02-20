Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Şubat 2026 spor haberleri)

KARA KARTAL'DA DEĞİŞİM ZAMANI - FANATİK

Yeni isimlerin takıma ısınmasıyla birlikte teknik direktör Sergen Yalçın da ideal 11'ini aramaya devam ediyor. Göztepe karşısında yeni transferlerin yanı sıra Ndidi, Emirhan ve Rashica'nın da 11'e monte edileceği öğrenildi.