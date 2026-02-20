Ramazan imsakiyesi banner
Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Şubat 2026 spor haberleri)

20.02.2026 07:42

NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 20 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

PİLOTAJ HATASI - MİLLİYET

 

Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest karşısında ağır bir yenilgi alırken, teknik direktör Tedesco çok tartışılacak oyun taktiği ve kadro seçimiyle sınıfta kaldı.

İLK YARIDA 4-5 YİYEBİLİRDİK - POSTA

 

Fenerbahçe'nin hocası Tedesco maç sonu üzgündü. 40 yaşındaki çalıştırıcı "Bu skoru hak ettik. İlk yarıda 4-0, 5-0 geri düşebilirdik. Pereira bize sıkıntı çıkardı." dedi.

HELAL SANA SAMSUN - HÜRRİYET

 

Makedonya ekibi Shkedjia'yı Mouandilmadji'nin golüyle yenen Samsunspor, tur için büyük avantaj yaşadı.

ASLAN 5'İNCİ VİTESE TAKTI - FOTOMAÇ

 

İlk bombasını Lang ile patlatan ve toplamda 5 takviye yapan sarı-kırmızılılar, yeni isimlerin sahaya çıkmaya başladığı son 5 maçını kazanırken rakip filelere 20 gol bıraktı.

KARA KARTAL'DA DEĞİŞİM ZAMANI - FANATİK

 

Yeni isimlerin takıma ısınmasıyla birlikte teknik direktör Sergen Yalçın da ideal 11'ini aramaya devam ediyor. Göztepe karşısında yeni transferlerin yanı sıra Ndidi, Emirhan ve Rashica'nın da 11'e monte edileceği öğrenildi.

