Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Temmuz 2026 spor haberleri)
20.07.2026 06:30
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 20Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
HERKES PEŞİNDE - SABAH
Fenerbahçeli Oğuz Aydın paylaşılamıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgi gösterdiği sağ kanat için Ajax ve Feyenoord da devrede.
BİR ADA HİKAYESİ - TÜRKİYE
Galatasaray'ın genç golcüsü Ada Yüzgeç'e dikkat! Okan Buruk, Hatay Depremi sonrası ailesiyle İstanbul'a gelen 17 yaşındaki forvetle yakından ilgileniyor.
KEREM'İN YERİNE RASHFORD - FOTOMAÇ
Kerem Aktürkoğlu'na Suudi Arabistan'dan teklif gelmesinin ardından sol kanat için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, ilk sıraya Rashford'u yazdı.
BU GURUR EFELERİN - HÜRRİYET
İran'ı geriden gelerek deviren A Milli Voleybol Takımımız tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde finale kaldı.