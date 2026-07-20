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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Temmuz 2026 spor haberleri)

20.07.2026 06:30

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Temmuz 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 20Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Reuters

YAŞASIN YENİ KRAL - MİLLİYET

 

İspanya, New York'taki dev finalde son şampiyon Arjantin'e futbol dersi verirken kaleci Martinez'i bir türlü geçemedi. 10 Kişi kalan Messi ve arkadaşları uzatmalarda pes etti.

Anadolu Ajansı

HERKES PEŞİNDE - SABAH

 

Fenerbahçeli Oğuz Aydın paylaşılamıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgi gösterdiği sağ kanat için Ajax ve Feyenoord da devrede.

Sosyal Medya

BİR ADA HİKAYESİ - TÜRKİYE

 

Galatasaray'ın genç golcüsü Ada Yüzgeç'e dikkat! Okan Buruk, Hatay Depremi sonrası ailesiyle İstanbul'a gelen 17 yaşındaki forvetle yakından ilgileniyor.

Reuters

KEREM'İN YERİNE RASHFORD - FOTOMAÇ

 

Kerem Aktürkoğlu'na Suudi Arabistan'dan teklif gelmesinin ardından sol kanat için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, ilk sıraya Rashford'u yazdı.

 

Anadolu Ajansı

BU GURUR EFELERİN - HÜRRİYET

 

İran'ı geriden gelerek deviren A Milli Voleybol Takımımız tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde finale kaldı.

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