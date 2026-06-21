Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (21 Haziran 2026 spor haberleri)

KOCAMAN GERÇEKLERİ - MİLLİYET

Fenerbahçe'de herkes Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesini beklerken İsmail Kartal dönemi başladı. Kocaman ile anlaşılamamasının en büyük nedeninin Başkan Yıldırım ile görüşmemesi ve yönetimin isteklerini reddetmesi olduğu ortaya çıktı.