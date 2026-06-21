Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (21 Haziran 2026 spor haberleri)
21.06.2026 06:42
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 21 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
HAYDİ EVE ÇOCUKLAR - HÜRRİYET
86 milyonun "Bizim çocuklar" diye bağrına bastığı A Milli Takımımız, gruptaki en zayıf takım Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti.
YETENEK İSRAFI - TÜRKİYE
Dünya basını Türkiye'nin Dünya kupasına erken vedasını yorumladı. Paraguay'ın harika defansı ve taktik anlayışına övgüler dizildi, altın nesil olarak görülen "Bizim Çocuklar"ın zafer hayallerinin çabuk bittiği vurgulandı.
"HEPSİ YANLIŞ. OTUR, SIFIR!" - FOTOMAÇ
Final hayaliyle gittiğimiz Amerika'da Montella'nın facia hataları yüzünden 2'de 0 çektik.
KOCAMAN GERÇEKLERİ - MİLLİYET
Fenerbahçe'de herkes Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesini beklerken İsmail Kartal dönemi başladı. Kocaman ile anlaşılamamasının en büyük nedeninin Başkan Yıldırım ile görüşmemesi ve yönetimin isteklerini reddetmesi olduğu ortaya çıktı.
GOMES'E SERVET - FANATİK
Orta saha transferi için üç koldan saldırmaya devam eden Galatasaray'ın İngiltere'de Wolves forması giyen Joao Gomes'i gözüne kestirdiği ve 25 yaşındaki sambacı için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı ileri sürüldü.