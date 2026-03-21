Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (21 Mart 2026 spor haberleri)
21.03.2026 08:01
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 21 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
AVRUPA'DA BUGÜNÜ KAYBETTİK, GELECEĞİ KAZANDIK - HÜRRİYET
5 takımla başladığımız Avrupa macerası son 16'da sona ererken yeni sezon öncesi tablo netleşti. 2027-2028'de 3 Türk takımının 3 UEFA organizasyonunda lig aşamasına katılması garanti. Elemeleri geçersek sayı 6'ya da çıkabilir.
ASLAN PAYI GALATASARAY'IN - SABAH
Türk takımları bu sezon Avrupa'da 83.44 milyon Euro (4 milyar 281 milyon TL) gelir elde ederken Cimbom 53.5 milyon Euro ile en çok kazanan takım oldu. Fenerbahçe 19.47, samsun ise 7.89 milyon Euro aldı.
ORKUN REKORA KOŞUYOR - POSTA
Kartal'ın yıldızı 7 gol attı, 6 asist yaptı. Sergen Yalçın ve Delgado'nun 20 gole katkı rekorlarını gözüne kestirdi.
ICARDİ DUYMASIN - MİLLİYET
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz7ı A planına aldı. Nijeryalı golcünün yedeği durumunda bulunan Icardi, Liverpool maçında Osimhen sahadan çıkmasına rağmen oyuna alınmamasına tepki göstermişti.
FIRTINA'DA DEVLER LİGİ HAZIRLIĞI - FANATİK
Fenerbahçe ile aynı puanda milli araya giren Trabzonspor, ligi ilk 2 sırada bitireceğine inanıyor. Bordo-mavililer ikinci olursa Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçları oynayacak ve sezonu erken açacak.