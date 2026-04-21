Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (21 Nisan 2026 spor haberleri)
21.04.2026 06:01
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 21 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KİM VE MURİC GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe, Kim Min-jae ve Vedat Muriç'i geri döndürmek için düğmeye bastı. Kim'in menajeriyle İstanbul'da ilk temas kurulurken, Bayern Münih ayrılığa sıcak bakıyor. Mallorca forması giyen Vedat Muriç ise "Kulübümle anlaşın yeter" mesajını göndererek yarım kalan hikayeyi tamamlamak istediğini belirtti. FANATİK
ASLAN'IN ÇİLERĞİ FERNANDES
Süper Lig'de şampiyonluğa iyice yaklaşan Galatasaray, transferde de hedeflerini belirledi. Bunlardan birisi de Manchester United'ın 31 yaşındaki 10 numarası Bruno Fernandes. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi kalan Portekizli futbolcu için bütün şartları zorlama kararı veren Cimbom, bu çilek transferi ile iyice güçlenmek istiyor. FOTOMAÇ
FENERBAHÇE'DE BÜYÜK TEMİZLİK KAPIDA
Sarı-Lacivertliler'de tam 17 futbolcu ayrılacak listesinde. 12 futbolcunun kesin vedası beklenirken, bazı oyuncular için teklifler değerlendirilecek. F.Bahçeli yöneticiler, sezon sonundaki büyük temizlikle hem ekonomik dengeyi kurmayı hem de şampiyonluğa oynayan güçlü kadro oluşturmayı hedefliyor. TAKVİM
90+ MAĞDURLARI
Kanarya bu sezon 90+'da kalesinde 3 gol görürken Trabzon bu bölümde 4 gol yedi. Öne geçtiği maçları kazanan Aslan ise uzatma anlarında sadece 1 kez kalesini koruyamadı. Uzatmaların mağdurları F.Bahçe ve Trabzon oldu. AKŞAM