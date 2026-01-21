Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (21 Ocak 2026 spor haberleri)

TALİSCA-DURAN KARIŞIMI GOLCÜ - MİLLİYET



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dominico Tedesco, Anderson Talisca gibi gol noktasında bitirici ve Jhon Duran profilinde ceza alanında mücadeleci bir santrfor istiyor. En doğru ismi kadroya klazandırmayı hedefleyen sarı-lacivertliler gerekirse son güne kadar arayışlara devam edecek. Tottenham forması giyen 20 yaşındaki Fransız golcü Mathys Tel listenin başında yer alıyor.