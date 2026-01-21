Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (21 Ocak 2026 spor haberleri)
21.01.2026 04:29
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 21 Ocak 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KÜKRE ASLANIM - FOTOMAÇ
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bugün Aslantepe'de İspanya devi Atletico Madrid ile düelloya çıkacak. 18. sıradaki Aslan, 7. sırada olan rakibini devirerek ilk 24 iddiasını sürdürmek istiyor.
Mathys Tel
TALİSCA-DURAN KARIŞIMI GOLCÜ - MİLLİYET
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dominico Tedesco, Anderson Talisca gibi gol noktasında bitirici ve Jhon Duran profilinde ceza alanında mücadeleci bir santrfor istiyor. En doğru ismi kadroya klazandırmayı hedefleyen sarı-lacivertliler gerekirse son güne kadar arayışlara devam edecek. Tottenham forması giyen 20 yaşındaki Fransız golcü Mathys Tel listenin başında yer alıyor.
Jayden Oosterwolde
MATETA'YA KARŞILIK OOSTERWOLDE - FANATİK
Yıldız sovunmacısı Marc Guehi'yi Manchester City'ye satan İngiliz ekibi, gözünü Jayden Oosterwolde'ye dikti. Crystal Palace, Hollandalı stoperi bir süredir takip ediyordu. Fenerbahçe ise Palace'ın golcüsü Jean-Philippe Mateta'nın peşinde. İki takım arasında takas ve para karşılığı büyük bir takas gerçekleşebilir.
N'Golo Kante
İNGİLİZ TEHLİKESİ - AKŞAM
Suudi Arabistan basınına göre; Al-Ittihad'la bir türlü anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe'nin Kante transferinde iki rakibi çıktı. İki Premier Lig devi, eski Chelsea yıldızı için devrede. 34'lük oyuncunun gönlü arı-lacivertlilerden yana.