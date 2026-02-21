Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (21 Şubat 2026 spor haberleri)
21.02.2026 07:40
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 21 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
SAMANDIRA'DA KARA BULUTLAR - MİLLİYET
Fenerbahçe'deki olumlu hava Nottingham Forest mağlubiyetiyle bir anda dağıldı. Tedesco etkisiz futbol sonrasında kadro tercihi ile sorgulanırken mücadelede sakatlanan Skriniar'ın 4 ila 6 hafta forma giyemeyecek olması tüm keyifleri kaçırdı.
ALTIN JENERASYON - SÖZCÜ
Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar üst üste 4'üncü şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerlerken, Şampiyonlar Ligi'nde de tarih yazıyor. Cimbom'un elindeki yıldızlar hem istikrar hem de kalıcı başarı vadediyor.
BİR YERE GİDEMEZSİN - FOTOMAÇ
Zenit'in 30 milyon euroyu gözden çıkardığı Orkun Kökçü'nün transferine Sergen Yalçın mani oldu. Yalçın'ın milli yıldıza "Seni kaptan yaptım bir yere gidemezsin" dediği öğrenildi.
FIRTINA İÇİN REAKSİYON MAÇI - FANATİK
Trabzonspor'da 3-2'lik Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası moraller bozulurken teknik direktör Fatih Tekke motivasyonu üst düzeyde tutmaya çalışıyor. Genç hoca takımla yaptığı toplantıda "Maç maç ilerleyeceğiz. Gaziantep deplasmanı reaksiyon göstermek için fırsat. Sonuna kadar yarışta olacağız." dedi.
BU ATEŞ KULÜPLERİ YAKAR - TÜRKİYE
Süper Lig ve 1'inci Lig'de toplam 33 kulüp yöneticisi kendi takımlarının maçında rakibin kazanmasına oynamış. Başsavcılığın yürüttüğü futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga işin rengini değiştirdi. Soruşturma "bahis" boyutunu aşarak "şike" kapsamına girdi.