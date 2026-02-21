Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (21 Şubat 2026 spor haberleri)

SAMANDIRA'DA KARA BULUTLAR - MİLLİYET

Fenerbahçe'deki olumlu hava Nottingham Forest mağlubiyetiyle bir anda dağıldı. Tedesco etkisiz futbol sonrasında kadro tercihi ile sorgulanırken mücadelede sakatlanan Skriniar'ın 4 ila 6 hafta forma giyemeyecek olması tüm keyifleri kaçırdı.