Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (22 Haziran 2026 spor haberleri)
22.06.2026 07:36
Son Güncelleme: 22.06.2026 07:50
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 22 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ÇİN SEDDİNİ VARGAS İLE YIKTIK - HÜRRİYET
Milletler Ligi'nde geriye düşen A Milli Voleybol Takımı, güçlü rakibini 5 sette devirdi.
İÇLER ACISI - TÜRKİYE
ABD merkezli ünlü spor sitesi The Athletic'ten A Milli Takım için yürek burkan yazı: "Başlarına çuval geçirip golf oynasalar daha iyi olurdu. Uzun mesafeden yapılan vuruşların çokluğu gülünç ve bir tür bilgisizlik ya da tam bir bilgisizlik göstergesi..."
İKİNCİ EVİ SAMANDIRA - MİLLİYET
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, her fırsatta teknik ekip ve oyuncuların yanında olmak için Samandıra tesislerinde kendine bir oda yaptırdı.
125 MİLYON YETMEZ - SÖZCÜ
Osimhen'e sır gibi saklanan dev bir kulüpten rekor teklif geldi ama Galatasaray yönetiminin tavrı net. Galatasaray, 150 milyon veya üstü rakamlardan oluşan bir teklif halinde masaya oturacak.
KARTAL BÜYÜK OYNUYOR - FANATİK
Beşiktaş'ın forvet hattına istediği Vangelis Pavlidis için teklifini 35-40 milyon euroya kadar çıkardığı öne sürüldü.