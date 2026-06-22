Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (22 Haziran 2026 spor haberleri)

İÇLER ACISI - TÜRKİYE

ABD merkezli ünlü spor sitesi The Athletic'ten A Milli Takım için yürek burkan yazı: "Başlarına çuval geçirip golf oynasalar daha iyi olurdu. Uzun mesafeden yapılan vuruşların çokluğu gülünç ve bir tür bilgisizlik ya da tam bir bilgisizlik göstergesi..."