Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (22 Mart 2026 spor haberleri)
22.03.2026 07:34
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 22 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ŞAMPİYONLUKTAN BİLE DAHA İYİ - FANATİK
Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022'de maç başına 2.13 puan ortalamasıyla sezonu tamamlamıştı. Bordo-Mavililer Fatih Tekke yönetiminde 27 haftalık lig periyodunda 60 puan topladı ve maç başına 2.22 ortalamayı yakaladı.
LİG DAHA BİTMEDİ - FOTOMAÇ
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Guendouzi şampiyonluk için umut dağıttı: Mayısta neler olacağını düşünmemek gerekiyor. Sakin kalmamız ve olgun davranmamız lazım…
ORKUN DEMEK GOL DEMEK - HÜRRİYET
Süper Lig'in en üretken orta saha oyuncusu olan Orkun Kökçü, maç başına gol ve asist beklentisi istatistiklerinin toplamında Avrupa'da Bruno Fernandes'in ardından ikinci sırada.
CİM-BOM'UN GURUR TABLOSU - MİLLİYET
Liverpool'a rövanşta farklı mağlup olup Şampiyonlar Ligi defterini son 16'da kapatan Galatasaray, milli takımlara tam 16 futbolcu göndererek rekor kırdı.
KADIN HAKEMLERE ŞAŞIRMAYI BIRAKIN - SABAH
Türk futbolunda kadın hakemliğin öncüsü Lale Orta: 1999'da üstlendiğim misyon ve vizyon günümüzden çok daha ağırdı. Benden 22 yıl sonra maç yöneten Asen Albayrak kararlı duruşu, cesareti ve formuyla geçer not aldı. Hakemlikte cinsiyeti bırakalım. Bu konu normalleşmeli.