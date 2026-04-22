Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (22 Nisan 2026 spor haberleri)

TARİH ONU YAZACAK



Türk Güreşi'nin yaşayan efsanesinden bir destan daha. Darius Attila Vitek'i 7-1 yenen Rıza Kayaalp, 13. defa altın madalyanın sahibi oldu ve Avrupa Şampiyonası'nı en çok kazanan sporcu unvanını ele geçirdi, tarihte bir ilki gerçekleştirdi. FANATİK