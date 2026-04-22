Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (22 Nisan 2026 spor haberleri)
22.04.2026 05:36
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 22 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FENER'İN IŞIĞI KONYA'DA SÖNDÜ
Süper Lig'de son dakikalarda yediği gollerle yıkım yaşayan Fenerbahçe bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda ağır yara aldı. 90 dakikada Konya'yı deviremeyen Kanarya, 120+2'de Jevtovic'in penaltısıyla elendi. Fener, çeyrekte veda etti! AKŞAM
"BU HESABI KİM ÖDEYECEK?"
Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor beraberliği ile Süper Lig'e havlu atan Fenerbahçe, Konya'da da Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederek 5 gün içinde iki kupaya el salladı. Sarı-lacivertli ekip normal süresi golsüz biten maçın 122. dakikasında Jevtovic'in penaltı golüne engel olamazken, tüm camia artık bu başarısızlığı kimin üstleneceğini beklemeye başladı. MİLLİYET
TARİH ONU YAZACAK
Türk Güreşi'nin yaşayan efsanesinden bir destan daha. Darius Attila Vitek'i 7-1 yenen Rıza Kayaalp, 13. defa altın madalyanın sahibi oldu ve Avrupa Şampiyonası'nı en çok kazanan sporcu unvanını ele geçirdi, tarihte bir ilki gerçekleştirdi. FANATİK
OSİMHEN'DE EL CLASİCO
İspanya'nın iki dev takımı Barcelona ile Real Madrid'in Victor Osimhen'i renklerine katmak istediği iddia edildi. Transferin minimum 100 milyon euro seviyesinde gerçekleşebileceği öğrenildi. FOTOMAÇ