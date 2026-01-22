Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (22 Ocak 2026 spor haberleri)

22.01.2026 07:44

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (22 Ocak 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında bugün Kadıköy'de Aston Villa'yı ağırlayacak. Maç 20.45'te başlayacak.

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 22 Ocak 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

İLK 8 AŞKINA HAYDİ FENER - POSTA

 

Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Alınacak 3 puan, sarı-lacivertlileri direkt son 16 turuna yükselme konusunda hayli avantajlı hale getirecek. Kanarya, zirveyi zorlayan İngiliz ekibi karşısında zafere odaklanmış durumda.   

TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR - MİLLİYET

 Zeynep Sönmez Avustralya Açın akana tablodaki ikinci maçına dolu tribünler önünde çıktı, Macar Bonar'ı set vermeden mağlup ederek, turnuva tarihinde üçüncü tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu. Bayrakla donatılmış 7 numaralı kortu taraftarlar maç bitiminde "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratıyla inletti. 

ASLAN AVRUPA'DA BİR BAŞKA - HÜRRİYET

 

Simeone'nin 4'üncü dakikada golü şok etkisi yaratsa da çabuk toparlanan temsilcimizin baskısı rakibi hataya zorladı ve 20'de Liorente kendi kalesine vurdu. Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarındaki oyunu eleştirilen Cimbom güçlü İspanyol rakibi karşısında mücadelesiyle alkış aldı. Puanını 10 yapan Galatasaray, City maçı öncesi Play-Off umutlarını korudu.

SON GÜN BİLE ÇOK ŞEY DEĞİŞİR - SABAH

 

Transferin çılgın bir dönem olduğunu belirten Fenerbahçe'nin hocası, "Konuşuyoruz ve kararları hep birlikte alıyoruz. Kadro için belli kurallar var. Onun için son tarihe kadar beklemek önemli." dedi.

120 MİLYON EURO BUHAR OLDU - TÜRKİYE

 

Siyah-beyazlıların altyapıdan yetiştirip kullanamadığı oyuncular Avrupa'ya gitti. Elde edilen gelir düşük olurken, üç sezonda 120 milyon euro harcanan oyuncular ortada yok.

