Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (22 Şubat 2026 spor haberleri)
22.02.2026 07:51
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 22 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KARİZMA YERLE BİR - HÜRRİYET
Cimbom Avrupa'daki 5-2'lik Juventus zaferinin moraliyle çıktığı maçta Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Lider Galatasaray Osimhensiz çıktığı maçta hayal kırıklığı yaratan bir oyun sergileyerek ligdeki 2'nci yenilgisini aldı.
PAROLA ZAFER - FOTOMAÇ
Beşiktaş Süper Lig'in 23'üncü haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Kartal zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak hem çıkışını sürdürmek hem de 4'üncü sıraya yükselmek istiyor.
FIRTINA SERT ESECEK - SABAH
Gaziantep FK'ye konuk olacak bordo-mavililerde teknik patron Fatih Tekke oyuncularından agresif futbol istedi.
TEDESCO'DAN 3'LÜ SAVUNMA HAZIRLIĞI - MİLLİYET
Fenerbahçe 3-0'lık Nottingham Forest yenilgisiyle Avrupa'da tur şansını mucizelere bırakırken rotasını tamamen lige çevirdi. Skriniar'ın uzun süreli sakatlığının ardından Domenico Tedesco'nun özellikle savunma diziliminde değişikliğe gitmeyi planladığı öğrenildi. Bazı maçlarda 3'lü savunmaya dönmeyi planlayan Tedesco, taktik antrenmanlarda bunu denemeye başladı.
BONSERVİS BAŞKANA GİTMİŞ - NEFES
Şike soruşturmasında 8 eski yöneticisi gözaltına alınan Giresunspor'da bir skandal daha. İçişleri Bakanlığı Müfettişleri Umut Nayir'in 2022'de Giresunspor'dan Eyüpspor'a transferinde hala tutuklu bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın, dönemin Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet adına çekler kestiğini belirledi.