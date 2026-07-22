Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (22 Temmuz 2026 spor haberleri)
22.07.2026 05:51
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 22 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FENER'DEN SAMBALI SİFTAH
Kadıköy'ün gücünü arkasına alan Fenerbahçe, Polonya ekibini ablukaya alsa da kronik forvetsizlik sendromundan çok çekti. Usta ayak Talisca'nın 37'deki serbest vuruşu sayesinde Devler Ligi hedefini taze tuttu. AKŞAM
VARSA YOKSA FERNANDES
Teknik direktör Okan Buruk'un "Takımda görmek istiyorum" dediği Bruno Fernandes için Manchester United ile görüşmeler devam ediyor. 31 yaşındaki oyuncu ise 15 milyon euro talep ediyor. FOTOMAÇ
OLLIE WATKİNS FENER'E GELİYOR
Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, santrfor hattı için Serhou Guirassy'nin ardından Ollie Watkins'e yöneldi. İngiliz basını, Sarı-Lacivertliler'in yıldız golcünün transferinde öne çıkan kulüp olduğunu iddia etti. FANATİK
SALAH'IN AKLI BEŞİKTAŞ'TA
Kartal'la 2 yıllık anlaşma sağlayan Mısırlı yıldız, Başkan Adalı, Vincenzo Italiano ve Önder Özen'le yaptığı görüşmelerde heyecanla transferin tamamlanmasını beklediğini bildirdi. Siyah-beyazlılar yüzde 35 komisyon isteyen menajer Ramy Abbas'la bir görüşme daha gerçekleştirdi. MİLLİYET