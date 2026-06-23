Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (23 Haziran 2026 spor haberleri)

GUIRASSY GERİ SAYIMI



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçimden önce iki forvet alacaklarını açıklamıştı. Vedat Muriç imzayı attı. İkinci forvet için Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy için temaslar sürüyor. 30 yaşındaki Gineli forvet, Sarı Kanarya ile anlaştı. Bundesliga ekibi, Guirassy için 40 milyon euro istedi. Bu rakamda indirim yapması için temaslar devam ediyor. FOTOMAÇ