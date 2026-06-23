Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (23 Haziran 2026 spor haberleri)
23.06.2026 05:51
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 23 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FACİAYI GETİREN 3 SEBEP
Rakamlar, Dünya Kupası'nda ortaya çıkan fiyaskonun teknik ve taktik sorunlardan kaynaklandığını net olarak gösteriyor. AKŞAM
ASLAN'DA MARMOUSH PLANI
Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken Galatasaray yönetimi alternatif planlarını hazırladı. Arjantinli yıldızdan beklenen yanıtın gelmemesi halinde rota Omar Marmoush'a çevrilecek. Devre arasında da gündeme gelen Mısırlı yıldızın, City'den satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadroya katılması hedefleniyor. FANATİK
GUIRASSY GERİ SAYIMI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçimden önce iki forvet alacaklarını açıklamıştı. Vedat Muriç imzayı attı. İkinci forvet için Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy için temaslar sürüyor. 30 yaşındaki Gineli forvet, Sarı Kanarya ile anlaştı. Bundesliga ekibi, Guirassy için 40 milyon euro istedi. Bu rakamda indirim yapması için temaslar devam ediyor. FOTOMAÇ
KARTAL'DAN JUVE OPERASYONU
Siyah-beyazlı yönetim, İtalyan kulübünün hem kalecisi Michele Di Gregorio hem orta sahası Arthur Melo hem de sözleşmesi bitecek forveti Dusan Vlahovic'i istiyor. Üç isimle de görüşmeler sürüyor. SABAH