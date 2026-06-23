Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (23 Haziran 2026 spor haberleri)

23.06.2026 05:51

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (23 Haziran 2026 spor haberleri)
Reuters
NTV - Haber Merkezi
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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 23 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

FACİAYI GETİREN 3 SEBEP
 

Rakamlar, Dünya Kupası'nda ortaya çıkan fiyaskonun teknik ve taktik sorunlardan kaynaklandığını net olarak gösteriyor. AKŞAM

Anadolu Ajansı

ASLAN'DA MARMOUSH PLANI
 

Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken Galatasaray yönetimi alternatif planlarını hazırladı. Arjantinli yıldızdan beklenen yanıtın gelmemesi halinde rota Omar Marmoush'a çevrilecek. Devre arasında da gündeme gelen Mısırlı yıldızın, City'den satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadroya katılması hedefleniyor. FANATİK

Reuters

GUIRASSY GERİ SAYIMI
 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçimden önce iki forvet alacaklarını açıklamıştı. Vedat Muriç imzayı attı. İkinci forvet için Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy için temaslar sürüyor. 30 yaşındaki Gineli forvet, Sarı Kanarya ile anlaştı. Bundesliga ekibi, Guirassy için 40 milyon euro istedi. Bu rakamda indirim yapması için temaslar devam ediyor. FOTOMAÇ

Resmi Kurum

KARTAL'DAN JUVE OPERASYONU
 

Siyah-beyazlı yönetim, İtalyan kulübünün hem kalecisi Michele Di Gregorio hem orta sahası Arthur Melo hem de sözleşmesi bitecek forveti Dusan Vlahovic'i istiyor. Üç isimle de görüşmeler sürüyor. SABAH

Reuters