Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (23 Mart 2026 spor haberleri)

23.03.2026 07:45

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 23 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

SADECE ARDA ROMANYA'NIN DEĞERİNDE

 

Dünya Kupası'na gidebilmek için Türkiye ile karşılaşacak olan Romanya'yı takip eden spor yazarı Adrian Ilinescu, Montella'nın elinde dünya çapında oyuncuların bulunduğunu söyledi: “Sadece Arda Güler'in değeri, tüm Romanya takımının neredeyse toplam piyasa değerine denk.”

SIRA GELDİ DERBİYE - FOTOMAÇ

 

Fatih Tekke ile uçuşa geçen, kara bulutları dağıtan Trabzonspor takım ilk derbi galibiyetini Galatasaray karşısında almayı planlıyor. Tüm hesaplar 3 puan üzerine.

BEŞİKTAŞ "BİTTİ" DEMEDEN BİTMİYOR - HÜRRİYET

 

Siyah-beyazlı takım 90'ıncı dakikalardan sonraki bölümlerde gösterdiği performansla berabere giden 4 maçı kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE'DE HEDEF 3 RÜYA TRANSFER - FANATİK

 

Fenerbahçe yönetimi bu yaz stoper, orta saha ve forvete nokta atışı transfer yapıp kadroyu güçlendirmek istiyor. Hedef; savunmada Marcos Senesi, orta sahada Leon Goretzka ve forvette Robert Lewandowski...

 

BURUK'TAN AKIL OYUNLARI - POSTA

 

Galatasaray'ın hocası, sezonun en kritik döneminde Victor Osimhen'i kaybettiği için mutsuz. BU aşamada oyunun daha da sertleşeceğini düşünerek yerine Barış Alper'i hazırlıyor. Icardi'yi de rakip yorulunca maça sokacak.

