Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (23 Nisan 2026 spor haberleri)
23.04.2026 05:55
Son Güncelleme: 23.04.2026 06:05
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 23 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
YARIM ASLAN, TAM HÜSRAN - TÜRKİYE
Derbiyi düşünen Okan Buruk'un as-yedek karışımı takımı çeyrek final maçında Gençlerbirliği'ne yenilerek elendi.
HEDEF 10'UNCU KUPA - FOTOMAÇ
Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 kez final oynayan ve 9 kez mutlu sona ulaşan Trabzonspor, Samsun'u yenerek yarı finale çıkmak istiyor.
TEK ÇIKIŞ DERBİ ZAFERİ - FANATİK
Önce 90+8'de gelen Rizespor beraberliği, ardından Türkiye Kupası'na 120+2'nci dakikada yenen golle veda... Sadece 4 günde iki büyük şokla morallerin dibe vurduğu Fenerbahçe'de camia hem çok üzgün hem de takıma tepkili.
GÖSTERİN KENDİNİZİ - MİLLİYET
Sergen Yalçın, Alanyaspor'u yenerek kupada yola devam etmek zorunda olduklarının altını çizdi, "İlk dakikadan son düdüğe kadar oyunumuzu sahaya yansıtmamız lazım. İyi futbolcular olduğunuzu ve bu takımda yer almayı hak ettiğinizi herkese gösterin" dedi.
3 MAÇ, 194 DAKİKA, 0 İSABET - HÜRRİYET
Fenerbahçe'nin en büyük gol umudu olan Sidiki Cherif ilk 11'de çıktığı son 3 maçta da hayal kırıklığı yarattı.