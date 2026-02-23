Ramazan imsakiyesi banner
Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (23 Şubat 2026 spor haberleri)

23.02.2026 06:37

Son Güncelleme: 23.02.2026 07:03

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (23 Şubat 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 23 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ 4 KÖŞE - HÜRRİYET

 

Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Dolmabahçe'de Göztepe'yi ağırladı. İlk yarıyı 2-0 önde bitiren Kartal, ikinci yarıda farkı 4'e çıkardı. Beşiktaş, 43 puanla dördüncü sıraya yerleşirken, Göztepe 42 puanla beşinci sıraya geriledi.

Anadolu Ajansı

FIRTINA İPTEN DÖNDÜ - MİLLİYET

 

Gaziantep deplasmanına üçlü savunmayla çıkan, yenen golün ardından eski düzenine dönen Trabzonspor, kaleci Onana'nın kurtarışlarıyla devleştiği maçtan galibiyet çıkardı.

Anadolu Ajansı

BULUNMAZ FIRSAT - FANATİK

 

Fenerbahçe için Nottingham maçı tam bir fiyaskoydu. Ancak Galatasaray'ın Konya deplasmanında aldığı yenilgi havayı bir anda değiştirdi. Sarı-lacivertlilerin önünde büyük bir fırsat var. Kasımpaşa karşısında alınacak galibiyet, 752 gün sonra ilk kez zirveyle puanların eşitlenmesini sağlayacak.

Anadolu Ajansı

OSİMHEN'SİZ OLMUYOR - FOTOMAÇ

 

Galatasaray'da bu sezon Nijeryalı yıldızın yokluğu adeta kabusa döndü. Toplam 10 resmi maç kaçıran Osimhen'in forma giymediği karşılaşmaların yarısında Aslan rakiplerine diş geçiremedi. Cimbom bu süreçte 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Anadolu Ajansı

ŞAMPİYON FENERBAHÇE - POSTA

 

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek 10'uncu kez kupayı müzesine götürdü.

