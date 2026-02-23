Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (23 Şubat 2026 spor haberleri)
23.02.2026 06:37
Son Güncelleme: 23.02.2026 07:03
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 23 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
BEŞİKTAŞ 4 KÖŞE - HÜRRİYET
Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Dolmabahçe'de Göztepe'yi ağırladı. İlk yarıyı 2-0 önde bitiren Kartal, ikinci yarıda farkı 4'e çıkardı. Beşiktaş, 43 puanla dördüncü sıraya yerleşirken, Göztepe 42 puanla beşinci sıraya geriledi.
FIRTINA İPTEN DÖNDÜ - MİLLİYET
Gaziantep deplasmanına üçlü savunmayla çıkan, yenen golün ardından eski düzenine dönen Trabzonspor, kaleci Onana'nın kurtarışlarıyla devleştiği maçtan galibiyet çıkardı.
BULUNMAZ FIRSAT - FANATİK
Fenerbahçe için Nottingham maçı tam bir fiyaskoydu. Ancak Galatasaray'ın Konya deplasmanında aldığı yenilgi havayı bir anda değiştirdi. Sarı-lacivertlilerin önünde büyük bir fırsat var. Kasımpaşa karşısında alınacak galibiyet, 752 gün sonra ilk kez zirveyle puanların eşitlenmesini sağlayacak.
OSİMHEN'SİZ OLMUYOR - FOTOMAÇ
Galatasaray'da bu sezon Nijeryalı yıldızın yokluğu adeta kabusa döndü. Toplam 10 resmi maç kaçıran Osimhen'in forma giymediği karşılaşmaların yarısında Aslan rakiplerine diş geçiremedi. Cimbom bu süreçte 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
ŞAMPİYON FENERBAHÇE - POSTA
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek 10'uncu kez kupayı müzesine götürdü.