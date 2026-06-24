Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (24 Haziran 2026 spor haberleri)
24.06.2026 05:33
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 24 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
10 NUMARAYA DE BRUYNE
Galatasaray, 10 numara transferinde rotayı yeniden dünya yıldızlarına çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın, Napoli forması giyen Kevin De Bruyne için ilk teması kurduğu belirtiliyor. Yönetim, Mertens sonrası oluşan boşluğu Belçikalı maestroyla doldurmayı hedeflerken, oyuncunun Şampiyonlar Ligi faktörüne sıcak baktığı ifade ediliyor. FANATİK
MONTELLA'YA GÜNEŞLİ FORMÜL
İtalyan çalıştırıcının arkasında olduğunu vurgulayan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Milli Takım sorumluluğu görevine Şenol Güneş'i getirmeyi planlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı; Güneş-Montella formülüyle 2028 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyor. AKŞAM
FENER'DE WATKİNS BOMBASI
Vedat Muriç'ten sonra bir forvet daha alacak olan Fenerbahçe, Guirassy pazarlığına devam etse de Ollie Watkins'i de gündemine aldı. Başkan Aziz Yıldırım'ın, Premier Lig'de Aston Villa forması giyen 30 yaşındaki İngiliz gol makinesi için 'araştırın' talimatı verdiği belirtildi. Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ve 25 milyon euro değeri olan 1.80 boyundaki yıldız için teklif sunulacak. FOTOMAÇ
AMRABAT SÜRPRİZİ
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin planlarında olmayan Sofyan Amrabat için bilgi aldığı öğrenildi. İtaliano'nun eski öğrencisi olan 29 yaşındaki Faslı orta sahanın, geleceği Dünya Kupası sonrası netleşecek. TAKVİM