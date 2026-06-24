Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (24 Haziran 2026 spor haberleri)

FENER'DE WATKİNS BOMBASI



Vedat Muriç'ten sonra bir forvet daha alacak olan Fenerbahçe, Guirassy pazarlığına devam etse de Ollie Watkins'i de gündemine aldı. Başkan Aziz Yıldırım'ın, Premier Lig'de Aston Villa forması giyen 30 yaşındaki İngiliz gol makinesi için 'araştırın' talimatı verdiği belirtildi. Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ve 25 milyon euro değeri olan 1.80 boyundaki yıldız için teklif sunulacak. FOTOMAÇ