Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (24 Mart 2026 spor haberleri)
24.03.2026 05:51
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 24 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
SKRINIAR'IN YANINA ATLETICO MADRİD'İN KAPTANI
Slovak yıldızın yanına en az onun seviyesinde bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe, Marcos Senesi'nin ardından bir yıldızı daha listesine ekledi. Uruguaylı stoperin bu yaz Atletico Madrid'den ayrılması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, bonservis şartlarının uygun olması halinde Jose Gimenez için teklif yapmayı planlıyor. FANATİK
BEŞİKTAŞ'IN 23 MİLYON EUROLUK BEKLENTİSİ
Beşiktaş üç kiraşlık oyuncusundan dev bir gelir hedefliyor. Trabzonspor 8.5 milyon euro verip Muçi ile devam etmeyi düşünüyor. cagliari de Semih'in 12 milyon euroluk opsiyonunu kullanacak. Hull City de Amir'in 3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. TAKVİM
OSİMHEN'İN AKLI FENERBAHÇE'DE
Nijeryalı yıldız ülkesinden gelir gelmez operasyon geçirdi. Yener İnce ve ekibi 3 saat sonunda başarılı bir ameliyata imza attı. Sahalara dönüş için tam bir zaman verilmezken golcü futbolcunun amacı Fenerbahçe derbisinde oynamak. SABAH
FENERBAHÇE'NİN RÜYASI LEWAGOL
Yaz döneminde dünyaca ünlü bir forvet transferi planlayan Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefi Robert Lewandowski. Polonyalı santrfor, sarı lacivertli yönetimin en büyük hayali konumunda. Barcelona'dan ayrılacak olan 37 yaşındaki yıldıza ABD'den ilgi var. Yönetim, iddialı bir proje ile hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefiyle 'Lewagol'ü ikna etmeye çalışacak. Bu yıl İspanyol devinde 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere attığı 16 golle şov yapan 1.85 boyundaki süper santrfora 1+1 yıllık sözleşme önerilecek. FOTOMAÇ