Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (24 Mart 2026 spor haberleri)

FENERBAHÇE'NİN RÜYASI LEWAGOL

Yaz döneminde dünyaca ünlü bir forvet transferi planlayan Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefi Robert Lewandowski. Polonyalı santrfor, sarı lacivertli yönetimin en büyük hayali konumunda. Barcelona'dan ayrılacak olan 37 yaşındaki yıldıza ABD'den ilgi var. Yönetim, iddialı bir proje ile hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefiyle 'Lewagol'ü ikna etmeye çalışacak. Bu yıl İspanyol devinde 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere attığı 16 golle şov yapan 1.85 boyundaki süper santrfora 1+1 yıllık sözleşme önerilecek. FOTOMAÇ