Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (24 Mayıs 2026 spor haberleri)

24.05.2026 06:18

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 24 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

TRABZON'DA BAYRAM - POSTA

 

Konyaspor'u 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren bordo-mavili oyuncular şehirde krallar gibi karşılandı.

Anadolu Ajansı

GÜVENOYU VE UYARI - MİLLİYET

 

Galatasaray'da tek aday olarak seçime giden mevcut başkan Dursun Özbek, bin 780 oyla yeniden koltuğa oturdu. 2 bin 80 üyenin oy kullandığı açıklanırken, Özbek'in rakibi olmamasına rağmen 300 oyun geçersiz, boş ya da beyaz olarak sandığa yansıması dikkat çekici bulundu.

Özel Kurum

MUCİZE'NİN ADI HULL CİTY - HÜRRİYET

 

Geçen sezon averajla ligde kalan ve sezon başı transfer yasağı getirilen Hull City,

Championship'i altıncı sırada tamamlayıp play-off finaline kaldı. Kaplanlar finalde Middlesbourgh'u yenip tarih yazdı.

Anadolu Ajansı

CEZAYSA CEZA - SÖZCÜ

 

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, büyük transferler için her şey göze aldığını açıkladı, "Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarıyla buluşması için her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Reuters

FELİPE LUİS'E KISKAÇ - SABAH

 

Çok geniş bir liste üzerinde çalışan Beşiktaş yönetimi son olarak Flamengo'da görev yapan genç hoca Felipe Luis'in durumunu yakından takip ediyor.

