Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (24 Mayıs 2026 spor haberleri)
24.05.2026 06:18
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 24 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
TRABZON'DA BAYRAM - POSTA
Konyaspor'u 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren bordo-mavili oyuncular şehirde krallar gibi karşılandı.
GÜVENOYU VE UYARI - MİLLİYET
Galatasaray'da tek aday olarak seçime giden mevcut başkan Dursun Özbek, bin 780 oyla yeniden koltuğa oturdu. 2 bin 80 üyenin oy kullandığı açıklanırken, Özbek'in rakibi olmamasına rağmen 300 oyun geçersiz, boş ya da beyaz olarak sandığa yansıması dikkat çekici bulundu.
MUCİZE'NİN ADI HULL CİTY - HÜRRİYET
Geçen sezon averajla ligde kalan ve sezon başı transfer yasağı getirilen Hull City,
Championship'i altıncı sırada tamamlayıp play-off finaline kaldı. Kaplanlar finalde Middlesbourgh'u yenip tarih yazdı.
CEZAYSA CEZA - SÖZCÜ
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, büyük transferler için her şey göze aldığını açıkladı, "Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarıyla buluşması için her şeyi yapmaya hazırız." dedi.
FELİPE LUİS'E KISKAÇ - SABAH
Çok geniş bir liste üzerinde çalışan Beşiktaş yönetimi son olarak Flamengo'da görev yapan genç hoca Felipe Luis'in durumunu yakından takip ediyor.