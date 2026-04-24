Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (24 Nisan 2026 spor haberleri)
24.04.2026 06:45
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 24 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KARTAL'DAN LANG BOMBASI
Beşiktaş, Galatasaray'ın 30 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmaya yanaşmadığı Noa Lang için devreye girdi. Siyah-Beyazlılar'ın Napoli ile kısa süre içinde temas kurması bekleniyor. Şartlarda esneklik oluşursa Beşiktaş yönetimi devreye girecek. FANATİK
YARI FİNAL BİLETİ ONANA'DAN
Bordo-mavili ekip, normal ve uzatma dakikaları golsüz kapanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Samsunspor'u geceye damga vuran kalecisi Onana'nın kurtarışlarıyla saf dışı bıraktı. Rakibin üç penaltısını çıkaran Kamerunlu file bekçisi takımını yarı finale taşıdı. MİLLİYET
KUPAYA KARTAL PENÇESİ
Ligde 3 senedir 7 maçta yenemediği Akdeniz ekibini, 17'de Toure, 83'te Oh ve 85'te Orkun'nun golleriyle yenen siyah beyazlı takım, en büyük hedefi olan Ziraat Ziraat Türkiye Kupası'na bir adım daha yaklaştı. HÜRRİYET
DERBİ ÖNCESİ HAKEM DÜELLOSU
TFF ile ilişkilerini askıya aldığını açıklayan Galatasaray'a, Fenerbahçe'den yanıt geldi. Cim-Bom, “Hayır-dır, atamayı siz mi yaptınız” diye yazdı. Sarı-Lacivertliler ise “Kişi kendinden bilir” ifadesini kullandı. AKŞAM