Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (24 Ocak 2026 spor haberleri)

OULAİ AÇIK ARTIRMADA - MİLLİYET

Galatasaray, Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai için 25 milyon euro ile birlikte Ahmed Kutucu'yu önerirken, Fenerbahçe el yükseltip 30 milyon euro ile birlikte Oğuz Aydın'ı teklif etti. Chelsea ve PSV de ilgilendiklerini resmi bir mektupla iletti.