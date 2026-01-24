Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (24 Ocak 2026 spor haberleri)
24.01.2026 06:53
Son Güncelleme: 24.01.2026 10:14
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 24 Ocak 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ZİRVEDE FIRTINA KOPTU - FANATİK
Karadeniz'de dün gece uyutan bir ilk yarı, coşturan bir ikinci devre oynandı. İki takımın pozisyona girmekte bile zorlandığı 45 dakika golsüz sona erdi. Fatih Tekke, ikinci yarıya Afrika Kupası'ndan dönen Onuachu'yu oyuna alarak başladı. Nijeryalı yıldız, sahaya adımını attıktan sadece 6 dakika sonra Trabzonspor'u öne geçirdi.
MAÇ YULİA'NIN ALKIŞLAR ZEYNEP'İN - HÜRRİYET
Dünya 112 numarası Zeynep Sönmez, sıralamada 94'üncü basamakta yer alan YYulia Putintseva'ya 6-3, 7-6 ve 6-3'lüm setlere 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Tribünleri tıklık tıklım dolduran Türk taraftarlar milli tenisçiye büyük destek verirken Kazak tenisçinin karşılaşma sonrası yaptığı hareketler tepkilere neden oldu.
AGBADOU'DA İMZA ÇOK YAKIN - FOTOMAÇ
Paulista, Swensson ve Jurasek ayrılıklarının ardından transferde önceliği savunmaya veren Kara Kartal, Emmanuel Agbadou ile her konuda anlaştı. İngiliz ekibiyle yapılan bonservis pazarlığında 15 milyon euro artı bonuslar karşılığında imza an meselesi.
OULAİ AÇIK ARTIRMADA - MİLLİYET
Galatasaray, Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai için 25 milyon euro ile birlikte Ahmed Kutucu'yu önerirken, Fenerbahçe el yükseltip 30 milyon euro ile birlikte Oğuz Aydın'ı teklif etti. Chelsea ve PSV de ilgilendiklerini resmi bir mektupla iletti.
SNEİDER ONAYLI, RÜZGARDAN HIZLI - POSTA
Galatasaray kanat oyuncusu ararken eski yıldızı Sneider "Lang'ı alın. pişman olmazsınız" demişti. Aslan'ın transfer ettiği 26 yaşındaki oyuncu eşsiz sürati, dripling yeteneği ve isabetli ortalarıyla tanınıyor.