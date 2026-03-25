Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (25 Mart 2026 spor haberleri)

VAN DİJK BOMBASI

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha büyük hedefleri olan Galatasaray, rüya kadro kurmak için harekete geçti. Sarı kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, en büyük hayali olan Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'e parçalı formayı giydirmek istiyor. 34 yaşındaki ünlü stoperin Liverpool ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek. Bu sezon Cimbom'a 3 kez rakip olan 1.95 boyundaki yıldızın market değeri 18 milyon euro. Vatandaşı Noa Lang'in kulüpte bulunması nedeniyle Van Dijk, Galatasaray'a kapıları kapatmıyor. FOTOMAÇ