Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (25 Mart 2026 spor haberleri)
25.03.2026 06:34
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 25 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
9 NUMARAYA ÜÇ ADAY
Ay-Yıldızlı takımımızın Romanya ile oynayacağı kritik maçta ilk 11'in 10 ismi netleşti. 9 numara pozisyonu belirsizliğini koruyor. Kerem Aktürkoğlu'nun 11'e yakın olduğu öğrenilirken, Teknik Direktör Montella'nın Deniz Gül ve Semih Kılıçsoy'u da değerlendirmeye aldığı kaydedildi. TAKVİM
RAFA SİLVA PİŞMAN ETTİ
Portekiz basını, Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılarak Benfica'ya giden 32'lik orta sahanın performansını eleştirdi. Rafa Silva, Portekiz ekibinde huzuru bulamadı. 11 resmi maçta 703 dakika sahada kalan 32 yaşındaki orta sahanın, bu süre içinde 2 gol atması tepkilere neden oldu. AKŞAM
GORETZKA TEKLİF BEKLİYOR
Bu yaz boşa çıkacak oyuncuların çoğu, Dünya Kupası sonrası yeni takımlarını belirlemeyi planlıyor. Leon Goretzka'nın ise dev turnuva öncesi transferini tamamlayıp, tamamen Dünya Kupası'na odaklanmak istediği belirtildi. Yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusuyla ilgilenen takımlardan teklif bekliyor. Masaya oturacak ilk kulüp Fenerbahçe olabilir. FANATİK
VAN DİJK BOMBASI
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha büyük hedefleri olan Galatasaray, rüya kadro kurmak için harekete geçti. Sarı kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, en büyük hayali olan Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'e parçalı formayı giydirmek istiyor. 34 yaşındaki ünlü stoperin Liverpool ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek. Bu sezon Cimbom'a 3 kez rakip olan 1.95 boyundaki yıldızın market değeri 18 milyon euro. Vatandaşı Noa Lang'in kulüpte bulunması nedeniyle Van Dijk, Galatasaray'a kapıları kapatmıyor. FOTOMAÇ