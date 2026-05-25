Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (25 Mayıs 2026 spor haberleri)

25.05.2026 05:37

Son Güncelleme: 25.05.2026 06:17

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 25 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

BİR RÜYA GERÇEK OLDU - HÜRRİYET

 

Çorum FK Erzurumspor ve Amed Sportif'in ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu. Çorum ili tarihinde ilk kez Türk futbolunun en üst liginde yer alacak.

SALAH "EVET" DEDİ - SABAH

 

Liverpool'dan ayrılan 33 yaşındaki yıldızla 20 milyon Euro maaş üzerinden 1+1 yıllığına el sıkışıldı. İki başkandan biri seçilirse Mohamed Salah Kanarya'ya gelecek.

KARTAL'IN GÖZÜ REİS'TE - POSTA

 

Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Beşiktaş, hem ligi bilen hem hırslı bir hoca arıyor. Listenin başında, Samsun'da başarılı olan Thomas Reis var.

ÖZBEK'İN BÜYÜK PLANI - FOTOMAÇ

 

Dördüncü kez Galatasaray başkanlığına seçilen Dursun Özbek, iki senelik görev süresini Şampiyonlar Ligi'nde san 16'nın ötesini, Aslantepe Vadisi projesini ve üst üste 6 şampiyonluk hayal ediyor.

"KAVGAYA DEĞİL BARIŞA GELİYORUM" - MİLLİYET

 

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, birlik çağrısı yaptı: "bu son gelişim. Bir daha gelmem. Adaylığımın sebebi akan kanı durdurmak."

