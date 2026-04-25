Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (25 Nisan 2026 spor haberleri)
25.04.2026 07:01
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 25 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KAZANAMAYANLARIN DERBİSİ - HÜRRİYET
Süper Lig'de yarın kozlarını paylaşacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sezon en kritik karşılaşmalarda aynı kaderi yaşadı.
OSİMHEN'İN DERBİ HIRSI - FANATİK
Fenerbahçe'nin Osimhen'in kolundaki bandajı "tehlikeli" diyerek şikayet etmesi yıldız golcüyü daha da hırslandırdı. Tecrübeli santrfor derbide mutlaka ilk 11'de olmak istiyor.
YAPTIK, YİNE YAPARIZ - FOTOMAÇ
Bu sezon ligde derbi kaybetmediklerini belirten Tedesco, oyuncularını "Ligde rakibimize yenilmedik. Süper Kupa finalinde de yenip kupayı aldık. Onları bu kez deplasmanda da yenebiliriz" diye motive etti.
AVRUPA'YA BİR-İKİ - MİLLİYET
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanya karşısında yarı finali buldu. Bu sezon ilk üçte yer alması neredeyse imkansız görünen siyah-beyazlılar iki maçı kazanıp kupayı alırsa Avrupa Ligi'ne play-off'tan dahil olacak.
ELEŞTİRİLEN ELLERİ TURU GETİRDİ - SABAH
İngiliz medyası, Samsun maçında 3 penaltı kurtararak kahraman olan Onana'nın muhteşem günlerine geri döndüğünü yazdı.