Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (25 Ocak 2026 spor haberleri)
25.01.2026 07:05
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 25 Ocak 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
LİDERLİK SANATI - FOTOMAÇ
Aslan klasını konuşturdu, zirvedeki yerini korudu... Lider Galatasaray, Karagümrük önünde maça Sara'nın golüyle başlasa da Barış Kalaycı'nın enfes sayısına engel olamadı. Ancak ikinci yarıda sahneye çıkan Sara ve Osimhen 3 puanı kazandırdı.
KADIKÖY'DE ZORLU VİRAJ - FANATİK
Galatasaray'ın ensesinde takibini sürdüren Fenerbahçe bu akşam Göztepe'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertliler ilk yarıda deplasmanda takıldığı rakibini bu kez 50 bin taraftarının önünde devirip şampiyonluk yolunda çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.
KARTAL GÖZÜNÜ DİOP VE SCHICK'E DİKTİ
Beşiktaş yönetimi yollarını ayırdığı 7 futbolcunun boşluğunu yıldız isimlerle doldurmaya kararlı. Brezilya'ya dönen Paulista'nın yerine İssa Diop'u getirmeyi planlayan Beşiktaş Aston Villa'ya satılan Abraham'ın yerine de Patrick Schick'i düşünüyor.
EN-NESYRİ İÇİN VEDA FASLI - TÜRKİYE
Fenerbahçe ve Juventus golcü oyuncunun transferi için el sıkıştı. En-Nesyri'yi ikna çabaları sürerken, İtalyan medyası golcü oyuncunun Göztepe maçı sonrası yola çıkacağını belirtti.
NEDEN OLMASIN? - SÖZCÜ
Manchester United'ı İngiltere'de yendiklerini hatırlatan Okan Buruk, Manchester City maçında 3 puanı hedefliyor. Galatasaray'ın hocası, Karagümrük önündeki kötü futbolla ilgili "İnşallah bir daha Olimpiyat Stadı'nda oynamayız. Takımın enerjisi çekiliyor." dedi.