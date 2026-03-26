Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Mart 2026 spor haberleri)

26.03.2026 07:59

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 26 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

DÜNYA KUPASI AŞKINA - FOTOMAÇ

 

Tek maç elemeli oynayacağımız tarihi maçta Rumenleri devirip Slovakya-Kosova eşleşmesinden gelecek ülkeyi geçerek 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek istiyoruz.

Anadolu Ajansı

ICARDİ'DEN ŞOK İHTAR - MİLLİYET

 

Galatasaray'ın kaptanı Icardi, 4 milyon euroluk imaj haklarının ödenmemesi üzerine kulübe ihtarname gönderdi. Erden Timur ve Murat Özkaya ile imaj hakları anlaşması yapan Arjantinli golcünün, bu kişilerin cezaevine girmesi nedeniyle parasını tahsil edemediği belirlendi.

Resmi Kurum

ONUACHU'NUN KARARI KESİN - FANATİK

 

Süper Lig'deki müthiş performansıyla özellikle Arap kulüplerinin iştahını kabartan Onuachu, Trabzon'dan ayrılmayı düşünmüyor.

Anadolu Ajansı

6 MİLYON EUROLUK PROBLEM - MİLLİYET

 

Fenerbahçe'den 6 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder'in son 8 haftada gol ve asist katkısı yapamaması kafaları karıştırdı. Beşiktaş'ın bonserviste indirim için ezeli rakibiyle masaya oturacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı

ALVAREZ OLMAZSA OSİMHEN - HÜRRİYET

 

Transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Barcelona, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen'i de listesine ekledi. Barcelona'nın ilk tercihi ise Atletico'dan Alvarez…

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram