Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Mayıs 2026 spor haberleri)
26.05.2026 07:10
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 26 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
YERLİ OYUNCUYA YABANCI LİG - HÜRRİYET
Süper Lig'de Türk futbolculara verilen oynama şansı her geçen gün azalıyor. 2021-22'de yüzde 39 olan yerli oyuncu payı bu sezon yüzde 31'e geriledi.
TABLOYU GÖREN KABUL ETMİYOR - SABAH
Ruben Amorim, Ange Postecoglou, Roger Schmidt gibi isimlerin, teknik direktör arayan Beşiktaş'a olumlu cevap vermemesinin nedeni ekonomik değil. Siyah-beyazlı kulübün son 4 yılda 10 farklı hocayla çalışması.
"O BONSERVİSİ HAK ETTİM" - MİLLİYET
Trabzonspor'dan 36 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a geçen ve şampiyonluğa önemli katkı veren Uğurcan Çakır, bu paranın üzerinde baskı oluşturmadığını söyledi: “Galatasaray büyük bin bonservis bedeli ödedi. Ama ben performansımla bunu hak ettiğimi düşünüyorum.”
CAN SİMİDİ - FANATİK
Galatasaray, yabancı kontenjanındaki sıkıntıyı, Bundesliga'da çok iyi bir sezon geçiren Can Uzun transferiyle delmeyi planlıyor.
"KADIKÖY'DE BÜYÜ YOK YÜREK VAR" - POSTA
"Kadıköy cehennemdir" ifadesini kullanan Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, "20 senelik başkanlık sürecimde diğer kulüpler oradan çıkamadı. Şimdi berabere kalınca seviniyoruz." dedi.