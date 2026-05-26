Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Mayıs 2026 spor haberleri)

"O BONSERVİSİ HAK ETTİM" - MİLLİYET

Trabzonspor'dan 36 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a geçen ve şampiyonluğa önemli katkı veren Uğurcan Çakır , bu paranın üzerinde baskı oluşturmadığını söyledi: “Galatasaray büyük bin bonservis bedeli ödedi. Ama ben performansımla bunu hak ettiğimi düşünüyorum.”