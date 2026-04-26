Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Nisan 2026 spor haberleri)

26.04.2026 07:50

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Nisan 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 26 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

BİR SEZONA BEDEL 90 DAKİKA - HÜRRİYET

 

Derbi maç sonunda şampiyonluk düğümü ya çözülecek ya da yarış yeniden başlayacak.

Anadolu Ajansı

OLMAK YA DA OLMAMAK - FOTOMAÇ

 

Rakibi ile arasındaki 4 puanlık farkı 17e düşürüp Galatasaray'ın son 3 maçta hata yapmasını beklemek isteyen Fenerbahçe'de tüm planlar galibiyet üzerine kurulu.

Anadolu Ajansı

OSİMHEN'E ENGEL YOK - POSTA

 

Fenerbahçe Osimhen'in kolundaki sargının diğer oyuncular için tehlike oluşturduğunu iddia ederek FIFA'ya başvurdu. Galatasaray ise "Kolunda koruyucu karbon ve hafif malzemeden bir kılıf var FIFA onay verdi" açıklaması yaptı. Derbide hakem Yasin Kol'un Osimhen'in kolundaki sargıyı inceleyip "Oynayabilir" raporu vermesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı

FIRSATI KAÇIRMAYALIM - FANATİK

 

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada kesinlikle fire istemeyen Trabzonspor'un hocası "Fırsat her zaman vardır. yeter ki biz kazanalım" dedi.

Anadolu Ajansı

MASTER ŞEF DANİLHO - TÜRKİYE

 

Beşiktaş, stoper takviyesi için aradığını Almanya'da buldu. Sergen Yalçın oyun kurucu özelliği olan Hollandalı savunmacı Danilho Doekhi ile ilgileniyor.