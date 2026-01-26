Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Ocak 2026 spor haberleri)
26.01.2026 07:35
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 26 Ocak 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ZİRVE YOLUNDA ŞOK KAYIP - FANATİK
Fenerbahçe istatistiklerde şov yaptı ama tabelada darbe aldı... Hafta içinde Aston Villa'ya yenilen sarı-lacivertliler Göztepe karşısına kazanıp moral bulmak için çıktı. Kadıköy'de oyun güzel, keyifler yerindeydi. 90 dakika sonunda Fenerbahçe'nin topla oynamada yüzde 82'ye 18, başarılı basta ise 627'ye 94 gibi tarihi üstünlüğü vardı. Ancak tabelada yazan 1-1'lik skorla yara aldı.
KALAN SAĞLAR BİZİMDİR - MİLLİYET
Beşiktaş, gidenlerin fazla olması, gelen de bulunmaması nedeniyle kısıtlı bir ekiple bugün Eyüpspor karşısına çıkacak. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmada sadece üç puanlık bir mücadele değil, dar bir kadroyla ayakta durma sınavı verecek.
ELLERE VAR, SİZE YOK - TÜRKİYE
Trabzonsporlu Christ Oulai paylaşılamıyor. Yönetim, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği futbolcuyu Türkiye'den bir takıma satmama kararı aldı.
SIRA GELDİ ORTAYA - SABAH
Oulai için Trabzonspor'un kapısını çalan Aslan, +2 kuralına uyan West-Ham'dan Soungoutou Magassa ve Lille'den Ngal'ayel Mukau için masada. Ayrıca Ugarte ve Raphael Onyedika için de karar haftası.
JUVENTUS VAZGEÇTİ, ŞİMDİ NE OLACAK?
Juventus, Fenerbahçe'ye 5 milyon euro kiralama ve 19+3 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif ederken En-Nesyri'nin İtalyan ekibine güvenmediği ortaya çıktı. Juventus transferden vazgeçti.