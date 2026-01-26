Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Ocak 2026 spor haberleri)

KALAN SAĞLAR BİZİMDİR - MİLLİYET

Beşiktaş, gidenlerin fazla olması, gelen de bulunmaması nedeniyle kısıtlı bir ekiple bugün Eyüpspor karşısına çıkacak. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmada sadece üç puanlık bir mücadele değil, dar bir kadroyla ayakta durma sınavı verecek.