Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Şubat 2026 spor haberleri)

BİZ DAHA ÖLMEDİK - POSTA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ilk maçta farklı yenildikleri Nottingham önünde turu geçebileceklerine inanıyor. İtalyan hoca "birçok sakatımız var. Ancak bizi öldürmeyen şey güçlendirir. Kendi gücümüzü unutuyoruz bazen. Mucize için azmimiz var. Henüz elendik diye düşünmüyorum." dedi.