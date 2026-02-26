Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Şubat 2026 spor haberleri)
26.02.2026 07:58
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 26 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KORKU FİLMİNDEN DÜŞLER SAHNESİNE - FANATİK
Juventus'a İstanbul'u dar eden Galatasaray, İtalya'da kabus gibi bir 980 dakika geçirdi. 48'de 10 kişi kalan Spaletti'nin ekibi için uzatmalar eziyet gibiydi. 105'te Osimhen Allianz Arena'yı susturdu. 119'da Barış fişi çekti, kabus bitti. Cimbom 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı.
BİZ DAHA ÖLMEDİK - POSTA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ilk maçta farklı yenildikleri Nottingham önünde turu geçebileceklerine inanıyor. İtalyan hoca "birçok sakatımız var. Ancak bizi öldürmeyen şey güçlendirir. Kendi gücümüzü unutuyoruz bazen. Mucize için azmimiz var. Henüz elendik diye düşünmüyorum." dedi.
SON 16 AŞKINA - MİLLİYET
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, ilk maçta yendiği Shkendija karşısında avantajını koruyarak yoluna devam etmek istiyor.
DÜŞÜK BÜTÇE, YÜKSEK VERİM - FOTOMAÇ
Fırtına'nın Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre galibiyet ve puan başı maliyetleri çok düşük. Bonservis harcamaları ise 10'da biri bile değil. Puan tablosu ise bambaşka şeyler söylüyor.
SENİN GİBİSİ YOK - TÜRKİYE
Sergen Yalçın, Süper Lİg'in en iyi oyuncusu olarak gösterdiği Orkun Kökçü'yü şimdiden Galatasaray derbisine hazırlıyor.