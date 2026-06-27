Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Haziran 2026 spor haberleri)

"KİMSE MEMNUN DEĞİL" - MİLLİYET

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, tartışılan 10+4 yabancı kuralına ilişkin konuştu, "Şu an itibarıyla hiç kimse memnun değil. Kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir." dedi.