Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Haziran 2026 spor haberleri)
27.06.2026 07:26
Son Güncelleme: 27.06.2026 07:32
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 27 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
İSTİFA YOK, YOLA DEVAM - POSTA
Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedasının ardından eleştirilerin odağındaki isim Teknik Direktör Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa çağrılarına olumsuz karşılık verdi.
"KİMSE MEMNUN DEĞİL" - MİLLİYET
Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, tartışılan 10+4 yabancı kuralına ilişkin konuştu, "Şu an itibarıyla hiç kimse memnun değil. Kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir." dedi.
GALATASARAY'DA BÜYÜK GÜN
Dursun Özbek ve yönetimi olağanüstü genel kurulda kulübün geleceği için kritik konularda yetki isteyecek.
FENERBAHÇE'DE SIKIYÖNETİM
Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda hazırlıklarına devam ediyor. Başkan Aziz Yıldırım da kampa gitti.
BEŞİKTAŞ EUROLEAGUE'DE - FOTOMAÇ
Monaco'nun geçici olarak ayrılmasıyla potanın şampiyonlar ligi Euroleague'de oluşan boşluğu 13 hissedar kulübün oy birliğiyle Beşiktaş doldurdu.