Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Mart 2026 spor haberleri)
27.03.2026 06:18
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 27 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
BEKLE BİZİ AMERİKA - TÜRKİYE
2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı final maçında Romanya'yı tek golle devirdik.
ÇİLİNGİR ARDA - FOTOMAÇ
A Milli Futbol Takımımız Romanya karşısında sevinirken Arda Güler sahneye çıktı. Ferdi Kadıoğlu'na usta işi bir gol pası atan 21 yaşındaki futbolcu ayakta alkışlandı.
TEDESCO DEVLER LİGİ'Nİ DÜŞLÜYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco gelecek sezon da görevine devam ederek sarı-lacivertli takımı hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı hayal ettiğini söyledi.
ASLAN BÜYÜK OYNUYOR - SÖZCÜ
Galatasaray gelecek sezon için yıldız avına çıktı. Hedefteki isimler Salah, Van Dijk, Bernardo Silva ve Bruno Fernandes.
KARTAL'DAN MİLLİ HAMLE - POSTA
Beşiktaş yeni sezonda kadro çalışmalarında rotayı milli oyunculara çevirdi. Yalçın'ın isteği ile Altay Bayındır ve Salih Özcan için harekete geçildi.