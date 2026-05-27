Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Mayıs 2026 spor haberleri)

27.05.2026 05:39

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 27 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

MİLLİ TAKIM'DA ARİZONA GERÇEKLERİ - HÜRRİYET

 

Ay Yıldızlılar, 2026 Dünya Kupası öncesi antrenmanlarını sıcaklığıyla ünlü bölgede yapacak. Millilerin çalışmalara başlayacağı 8 Haziran'da Arizona'daki hava sıcaklığı 35-40 dereceye ulaşacak. Kampın burada yapılmasının sebepleri ise tamamen FIFA kaynaklı.

DİPTEN ZİRVEYE - FANATİK

 

Sezon başında Neom transferi nedeniyle kulüple karşı karşıya geldi, kadro dışı kaldı; ama kısa sürede geri döndü ve sezonun yıldızı oldu... Gol katkısında kariyer rekorunu kıran Barış Alper Yılmaz, şimdi de milli formayla Dünya Kupası'na damga vurmaya hazırlanıyor.

KARTAL'IN GÖZÜ FELİPE LUİZ'DE - MİLLİYET

 

Portekiz'e çıkarma yapan Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç ve Futbol Direktörü Önder Özen, Brezilyalı teknik adamla bir araya geldi. Luis resmi teklif üzerine düşünmek için süre istedi.

TOURE HAMLESİ - POSTA

 

Nwakaeme ile yolları ayrılan Trabzonspor, rotayı tanıdık bir isme çevirdi. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı El Bilal Toure için harekete geçti.

4 DÜNYA YILDIZI - FOTOMAÇ

 

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, müjdeleri sıraladı: 2 forvet, 1 sol stoper ve kaleci alacağız...

