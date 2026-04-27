Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Nisan 2026 spor haberleri)

27.04.2026 06:42

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 27 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ - POSTA

 

Fenerbahçe'yi deviren Galatasaray, ligin bitimine 3 hafta kala emin adımlarla üst üste 4'üncü şampiyonluğuna yürüyor.

DERBİ CANAVARI - FOTOMAÇ

 

Galatasaray'da sakatlıktan kurtulan ve kolundaki özel koruma ile derbiye çıkan Victor Osimhen gecenin yıldızı oldu.

HEM KENDİNİ HEM FENERBAHÇEYİ YAKTI - HÜRRİYET

 

Fenerbahçe kalecisi Ederson, hakemin uyarısına rağmen kaleye geçmeme ısrarı sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

TELAFİ ZAMANI - MİLLİYET

 

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke oyuncularına, üst üste yaşadıkları puan kayıplarının ardından çıkışa geçmeleri gerektiğini söyledi.

KRİTİK SINAV - FANATİK

 

Beşiktaş bugün Karagümrük ile karşılaşacak. Ortaya koyacakları performans, kadroda bulunan oyuncuların yarısından fazlası için belirleyici olacak.