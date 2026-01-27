Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Ocak 2026 spor haberleri)

27.01.2026 06:19

Son Güncelleme: 27.01.2026 06:24

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Ocak 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen

NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 27 Ocak 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

OSİMHEN'İN SON TALİBİ ATLETİCO - AKŞAM
 

Barcelona, PSG, Chelsea ve Manchester United'ın ardından Atletico Madrid de 27 yaşındaki golcü için devreye girdi.

AFP

KANTE YA DA FOFANA - FANATİK
 

Sarı-lacivertliler, orta saha transferini bir an önce bitirme kararı aldı. Al-Ittıhad'a N'Golo Kante için cuma gününe kadar süre tanındığı öğrenildi. Yönetim Milan'ın 30 milyon euroya gözden çıkardığı Youssef Fofana'yı yeniden gündemine aldı. Bir yandan da Fransız yıldız için çalışmalar başlayacak.

AFP

İLK HEDEF GUEYE - FOTOMAÇ
 

Pape Gueye için Galatasaray yarından sonra harekete geçecek. 27 yaşındaki oyuncu için 30 milyon euroluk paket hazırlandı. Villereal'in beklentisi ise 40 milyon euro. Oyuncu Galatasaray'a "evet" dedi.

AFP

ROTA YENİDEN LOOKMAN - SABAH
 

Göztepe maçında santrfor ihtiyacı alarm veren Fenerbahçe'de rota tekrar İtalya'ya çevrildi. Atalanta, Lookman'ın fiyatını 45 milyon eurodan 35 milyon euroya indirdi.