Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Ocak 2026 spor haberleri)
27.01.2026 06:19
Son Güncelleme: 27.01.2026 06:24
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 27 Ocak 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
OSİMHEN'İN SON TALİBİ ATLETİCO - AKŞAM
Barcelona, PSG, Chelsea ve Manchester United'ın ardından Atletico Madrid de 27 yaşındaki golcü için devreye girdi.
KANTE YA DA FOFANA - FANATİK
Sarı-lacivertliler, orta saha transferini bir an önce bitirme kararı aldı. Al-Ittıhad'a N'Golo Kante için cuma gününe kadar süre tanındığı öğrenildi. Yönetim Milan'ın 30 milyon euroya gözden çıkardığı Youssef Fofana'yı yeniden gündemine aldı. Bir yandan da Fransız yıldız için çalışmalar başlayacak.
İLK HEDEF GUEYE - FOTOMAÇ
Pape Gueye için Galatasaray yarından sonra harekete geçecek. 27 yaşındaki oyuncu için 30 milyon euroluk paket hazırlandı. Villereal'in beklentisi ise 40 milyon euro. Oyuncu Galatasaray'a "evet" dedi.
ROTA YENİDEN LOOKMAN - SABAH
Göztepe maçında santrfor ihtiyacı alarm veren Fenerbahçe'de rota tekrar İtalya'ya çevrildi. Atalanta, Lookman'ın fiyatını 45 milyon eurodan 35 milyon euroya indirdi.