Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Ocak 2026 spor haberleri)

KANTE YA DA FOFANA - FANATİK



Sarı-lacivertliler, orta saha transferini bir an önce bitirme kararı aldı. Al-Ittıhad'a N'Golo Kante için cuma gününe kadar süre tanındığı öğrenildi. Yönetim Milan'ın 30 milyon euroya gözden çıkardığı Youssef Fofana'yı yeniden gündemine aldı. Bir yandan da Fransız yıldız için çalışmalar başlayacak.