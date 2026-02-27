Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Şubat 2026 spor haberleri)

VEDA BUSESİ - MİLLİYET

Avrupa Ligi son 16 turunda Nottingham Forest'e Kadıköy'de 3-0 kaybeden, İngiltere'deki rövanşa bir yığın eksikle giden Fenerbahçe bir mucizeye imza atmak için sonuna kadar savaştı, ancak başaramadı.