Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Şubat 2026 spor haberleri)

27.02.2026 07:57

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Şubat 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 27 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

VEDA BUSESİ - MİLLİYET 

 

Avrupa Ligi son 16 turunda Nottingham Forest'e Kadıköy'de 3-0 kaybeden, İngiltere'deki rövanşa bir yığın eksikle giden Fenerbahçe bir mucizeye imza atmak için sonuna kadar savaştı, ancak başaramadı.

Anadolu Ajansı

SAMSUNSPOR GOL ŞOVLA TURLADI - HÜRRİYET 

 

Samsunspor Konferans Ligi son 16 turu play-off turu rövanşında Shkendija'yı farklı skorla yenerek son 16'ya kaldı.

Anadolu Ajansı

İMHA PLANI HAZIR - FOTOMAÇ 

 

Başakşehir ve Göztepe'yi yenerek uçuşa geçen Kartal'da Sergen Yalçın cezalı Orkun'un görevini Olaitan'a verecek. Kanatlarda Cerny ve Cengiz forma giyecek. Oh yine en önemli gol silahı olacak. 

Resmi Kurum

ZİRVE AŞKINA - POSTA 

 

Trabzonspor şampiyonluk yarışında kritik maça çıkıyor. Bordo-mavililer sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kayıpları sonrasında zirve için umutlarını artıran Fırtına, taraftarı önünde hiç yenilmediği rakibini yıkıp yola kayıpsız devam etmek istiyor.

IHA

AKILLI YATIRIM - SABAH 

 

İtalya kahramanı Osimhen şimdiden maaşının yüzde 84'ünü çıkardı. Golcü futbolcu Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 puan getirirken son 16'yı yanına ekledi. Cebine 21 milyon euro koyan Nijeryalı yıldız Aslan'a 17.5 milyon euro kazandırdı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram