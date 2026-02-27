Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Şubat 2026 spor haberleri)
27.02.2026 07:57
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 27 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
VEDA BUSESİ - MİLLİYET
Avrupa Ligi son 16 turunda Nottingham Forest'e Kadıköy'de 3-0 kaybeden, İngiltere'deki rövanşa bir yığın eksikle giden Fenerbahçe bir mucizeye imza atmak için sonuna kadar savaştı, ancak başaramadı.
SAMSUNSPOR GOL ŞOVLA TURLADI - HÜRRİYET
Samsunspor Konferans Ligi son 16 turu play-off turu rövanşında Shkendija'yı farklı skorla yenerek son 16'ya kaldı.
İMHA PLANI HAZIR - FOTOMAÇ
Başakşehir ve Göztepe'yi yenerek uçuşa geçen Kartal'da Sergen Yalçın cezalı Orkun'un görevini Olaitan'a verecek. Kanatlarda Cerny ve Cengiz forma giyecek. Oh yine en önemli gol silahı olacak.
ZİRVE AŞKINA - POSTA
Trabzonspor şampiyonluk yarışında kritik maça çıkıyor. Bordo-mavililer sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kayıpları sonrasında zirve için umutlarını artıran Fırtına, taraftarı önünde hiç yenilmediği rakibini yıkıp yola kayıpsız devam etmek istiyor.
AKILLI YATIRIM - SABAH
İtalya kahramanı Osimhen şimdiden maaşının yüzde 84'ünü çıkardı. Golcü futbolcu Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 puan getirirken son 16'yı yanına ekledi. Cebine 21 milyon euro koyan Nijeryalı yıldız Aslan'a 17.5 milyon euro kazandırdı.