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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (28 Haziran 2026 spor haberleri)

28.06.2026 06:20

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (28 Haziran 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
AA
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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 28 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

"SORUMLULUĞU BEN ÜSTLENİYORUM" - HÜRRİYET

 

Dünya Kupası'ndaki performansıyla eleştirilerin odağında yer alan Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu özür diledi.

Anadolu Ajansı

"ŞANS ÇALIŞANA YARDIM EDER" - MİLLİYET

 

A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, Dünya Kupası hüsranı için "Bu takım ve çocuklarımız hayal kırıklığı yaşadık diye değiştirilecek çocuklar değil. Hala şans kavramını kullananlar var. Şans iyi plandan arta kalanlardır." dedi.

Anadolu Ajansı

TAM YETKİ - SABAH

 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi olağanüstü kongreden istediğini aldı.

Reuters

MUSLERA HEM KENDİNİ HEM URUGUAY'I YAKTI - HÜRRİYET

 

Galatasaray'daki performansıyla parmak ısırtan tecrübeli kaleci kabus gibi bir Dünya Kupası geçirdi.

Anadolu Ajansı

100 YILLIK GURUR - POSTA

 

Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nda 20'si erkek 2'si dişi 22 safkan mücadele edecek.

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