Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (28 Haziran 2026 spor haberleri)

"ŞANS ÇALIŞANA YARDIM EDER" - MİLLİYET

A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, Dünya Kupası hüsranı için "Bu takım ve çocuklarımız hayal kırıklığı yaşadık diye değiştirilecek çocuklar değil. Hala şans kavramını kullananlar var. Şans iyi plandan arta kalanlardır." dedi.