Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (28 Haziran 2026 spor haberleri)
28.06.2026 06:20
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 28 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
"SORUMLULUĞU BEN ÜSTLENİYORUM" - HÜRRİYET
Dünya Kupası'ndaki performansıyla eleştirilerin odağında yer alan Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu özür diledi.
"ŞANS ÇALIŞANA YARDIM EDER" - MİLLİYET
A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, Dünya Kupası hüsranı için "Bu takım ve çocuklarımız hayal kırıklığı yaşadık diye değiştirilecek çocuklar değil. Hala şans kavramını kullananlar var. Şans iyi plandan arta kalanlardır." dedi.
TAM YETKİ - SABAH
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi olağanüstü kongreden istediğini aldı.
MUSLERA HEM KENDİNİ HEM URUGUAY'I YAKTI - HÜRRİYET
Galatasaray'daki performansıyla parmak ısırtan tecrübeli kaleci kabus gibi bir Dünya Kupası geçirdi.
100 YILLIK GURUR - POSTA
Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nda 20'si erkek 2'si dişi 22 safkan mücadele edecek.