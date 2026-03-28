Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (28 Mart 2026 spor haberleri)

28.03.2026 06:52

Son Güncelleme: 28.03.2026 07:15

NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 28 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

ASLA ÇANTADA KEKLİK DEĞİL - MİLLİYET

 

2026 Dünya Kupası play-off finalinde Türkiye'nin rakibi olan Kosova, kadro değeri olarak ay-yıldızlı ekibin dörtte biri kadar olsa da sportif açıdan hiç de yabana atılacak bir takım değil. Balkan ekibi; futbolcuların hırsı ve becerikli gol ayaklarıyla güçlü rakiplerine kök söktürüyor.

KRAL KAYBEDERSE! - NEFES

 

Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki bağ kopma noktasına geldi. Osimhen'in sakatlığında takımın bel bağlayacağı Arjantinli golcü, 4 idman kaçırırken, 15 günlük milli aranın 12'sini izinli geçirmiş olacak.

BİR TAKIM VEDA EDECEK! - FOTOMAÇ

 

Sarı-lacivertli yönetim 11 futbolcunun biletini kesti. Fenerbahçe, kiralık olarak gönderdiği Carlos, Livakovic, Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Mimovic, Becao, ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra Çağlar Söyüncü, Fred ve Oğuz Aydın'la da yollarını ayıracak.

AĞBADOU'NUN YANINA 2 ADAY - SABAH

 

Beşiktaş, yeni sezon için savunmasına takviye yapmayı planlıyor. İtalyan medyasına göre Kartal, Pavlovic veya Ndicka'yı almak istiyor.

TEKKE'NİN 3'LÜ PLANI - FANATİK

 

Galatasaray'ı evinde yenmesi halinde 1 maç eksiği olan rakibiyle puan farkını 1'e düşürecek olan Trabzonspor'da tüm hesaplar zafer üstüne kuruluyor. Folcarelli'nin yanında Ozan Tufan ile Bouchouari'yi birlikte oynatmayı düşünen Tekke, bu senaryoda Muçi'yi de sol kanada çekecek.

