Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (28 Mayıs 2026 spor haberleri)
28.05.2026 07:46
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 28 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
PARAN VARSA ZİRVEDESİN - HÜRRİYET
Süper Lig'de kadro değerlerine göre oluşan sıralama, puan cetveline de büyük oranda yansıdı. Şampiyon Galatasaray, en yakın rakibine kadro değeri olarak yaklaşık 100 milyon Euro fark attı.
PUSU DOSYASI RAFTAN İNDİ - MİLLİYET
Fenerbahçe kafilesine 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin yeniden incelediği dosyadaki takipsizlik kararı kanun yararına bozuldu.
BURUK'LA 2 YIL DEVAM - FOTOMAÇ
Sözleşmesi sona erecek olan Okan Burul ile sözlü olan Okan Buruk ile sözlü anlaşmaya varan Galatarasay, bayram sonrası resmi anlaşmaya imza atacak. 52 yaşındaki çalıştırıcı 2 yıl daha sarı-kırmızılıların başında kalacak.
CASUS GİREMEZ - SABAH
Dünya Kupası'nda yer alacak İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Thomas Tuchel, ABD'de takımının idmanlarını güvenceye alacak. Perde çekilecek, dronlar uçacak.
KARTAL'DA HOCA BORSASI - FANATİK
Beşiktaş'ta teknik direktör operasyonu hızlandı. Siyah-beyazlı yönetim Felipe Luis, Zinedine Zidan ve Razvan Lucescu üçlüsünden birini takımın başına getirmek için yoğun mesai harcıyor.