Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (28 Nisan 2026 spor haberleri)
28.04.2026 05:27
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 28 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FENER'İN SON GOLÜ ASLAN'A CAN OLDU
Galatasaray'la 7.5 milyon euroya anlaşan Ederson'u, 11 milyon euroyu basıp alan Fener-bahçe, transfer videosunda rakibine gönderme yapmıştı. Cim-Bom ise mecburen Uğurcan Çakır'ı aldı. Ederson kritik maçlarda yaktı, Uğurcan Çakır şampiyonluğu getirdi. AKŞAM
BİR FIRSAT DAHA KAÇTI
Rakiplerinden çok daha az paralar harcayıp, 5'te 1 bütçelerle yarışan Trabzonspor, müthiş hikayenin sonunu getiremiyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybettiği haftada kazanması halinde 2. sıraya çıkıp, Devler Ligi potasına girecek olan Fırtına, eline geçen fırsatı yine kullanamadı. FANATİK
FENER'DE DEPREM
Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de dün taşlar yerinden oynadı. Saat 14.00'te olağanüstü toplanan yönetim, yaptığı uzun görüşmeler sonrası teknik direktör Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yollarını ayırdı. Takımı kalan 3 haftada Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle sahaya çıkaracak. Başkan Sadettin Saran da bugün seçim kararı alındığını açıklayacak. FOTOMAÇ
AYDINLAR BOMBASI
Bugüne dek görüştüğü isimlerden tam destek alan Mehmet Ali Aydınlar, futbol takımına yapılacak transferler için ön çalışmalara başladı. 2013'teki kongrede de Fenerbahçe başkanlığına aday olup Aziz Yıldırım'a kaybeden Mehmet Ali Aydınlar seçimde yalnız olmayacak. Hakan Safi ve Barış Göktürk de başkanlık yarışı için hazırlık yapıyor. Mevcut başkan Sadettin Saran'ın durumu ise şu an belirsiz. HÜRRİYET
ÇİLEKEŞ KARTAL
Aklı Türkiye Kupası'nda olan siyah-beyazlılar, iki topunun direkten döndüğü mücadelede beraberliğe razı oldu. Taraftarlar, "Aldırma Kartal aldırma" bestesi ile üzüntüsünü gösterdi. SABAH