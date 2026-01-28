Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (28 Ocak 2026 spor haberleri)

F1 TÜRKİYE'YE GERİ DÖNEBİLİR - FANATİK



Daha önce farklı dönemlerde ülkemizde yapılan Formula 1'in, yeniden Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi. Eğer anlaşma sağlanırsa, 2027 yılından itibaren Türkiye ya da San Marino'dan biri, 5 seneliğine Formula 1 takvimine eklenecek.