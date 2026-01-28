Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (28 Ocak 2026 spor haberleri)
28.01.2026 06:43
Galatasaray, Devler Ligi'nde Manchester City ile karşılaşacak
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 28 Ocak 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ASLANSIN YİNE YAPARSIN - AKŞAM
Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ü büyük oranda garantileyen sarı-kırmızılılar, lig aşamasının son maçında Manchester City'ye konuk olacak. Cim-Bom, ilk 8 için farklı galibiyete ihtiyacı olan İngiliz ekibini yenerek tarih yazma peşinde.
EN-NESYRİ AYRILMIYOR - SABAH
Juventus'un teklifini reddeden ve "Kiralık asla gitmem, bonservisimi alın. Yeni sezonda da ücretimi düşürmem" diyen Faslı oyuncu, yönetimin elini kolunu bağladı.
F1 TÜRKİYE'YE GERİ DÖNEBİLİR - FANATİK
Daha önce farklı dönemlerde ülkemizde yapılan Formula 1'in, yeniden Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi. Eğer anlaşma sağlanırsa, 2027 yılından itibaren Türkiye ya da San Marino'dan biri, 5 seneliğine Formula 1 takvimine eklenecek.
KANTE'Yİ ALIN GELİN - FANATİK
Fenerbahçe Fransız yıldız için gözünü karattı. Başkan Saadettin Saran, yapılan son transfer toplantısında Lante'nin bir an önce bitirilmesi talimatını verdi. Sarı-Lacivertliler, Al-Ittihad'ın 10 milyon euroluk talebine karşı yaptığı 5 milyon euroluk teklifini artıracak.