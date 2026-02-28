Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (28 Şubat 2026 spor haberleri)
28.02.2026 07:13
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 28 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
YENDİK, YİNE YENERİZ - SÖZCÜ
Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Liverpool'la eşleşen Galatasaray'ın güzel anıları var. İngiliz deviyle daha önce 5 kez karşılaşan Aslan, sadece 1 mağlubiyet aldı.
NWAİWU KASIRGASI - FOTOMAÇ
Trabzonspor, Karagümrük'ü çok rahat geçti. Onuachu'nun kafa golüne Verde cevap verdi. Devre arasında alınan Nwaiwu kafa ile ağları iki kez sarstı, Karagümrük'ü devirdi.
HEM KAYBETTİ, HEM KAZANDI - SABAH
Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, Ada'dan karnesine yazdırdığı artılarla döndü. Psikolojik çöküntüyü atlatıp moral bularak ayağa kalkan Fenerbahçe'de Guendouzi stoper alternatifi için öne çıkarken Kante seviyesini yükseltti. Kerem Aktürkoğlu ise özgüvenini yeniden inşa etti.
OH İYİ Kİ GELMİŞ - TÜRKİYE
Beşiktaş'ta HYEON-GYU OH fırtınası devam ediyor. Taraftarın yeni sevgilisi Oh sadece attığı gollerle katkı sağlamıyor. Yaklaşık 3 saat aralıksız forma imzalayan Güney Koreli yıldız, kulübün kasasına 50 milyon lira girmesini sağladı.
ZEYNEP SÖNMEZ ÇEYREK FİNALDE - FANATİK
Tenisteki gururumuz Zeynep Sönmez, kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu yaşadığı Meksika Merida Açık'ta bir kez daha çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.