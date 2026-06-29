Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (29 Haziran 2026 spor haberleri)

KANARYA'DAN WATKİNS HAMLESİ

Alman ekibi bonservis konusunda en son 35 milyon euroya kadar indi. Sarı-Lacivertliler, bu gelişme sonrası Aston Villa'nın forveti Ollie Watkins'e yöneldi. Kanarya ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle İngiliz ekibinin kapısını çaldı. AKŞAM