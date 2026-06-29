Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (29 Haziran 2026 spor haberleri)
29.06.2026 06:43
Son Güncelleme: 29.06.2026 06:44
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 29 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KANARYA'DAN WATKİNS HAMLESİ
Alman ekibi bonservis konusunda en son 35 milyon euroya kadar indi. Sarı-Lacivertliler, bu gelişme sonrası Aston Villa'nın forveti Ollie Watkins'e yöneldi. Kanarya ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle İngiliz ekibinin kapısını çaldı. AKŞAM
MOURİNHO'NUN GÖZÜ DAVİNSON'DA
Como'nun yakından takip ettiği Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Real Madrid'in de radarına girdi. TAKVİM
ASLAN'DA MARMOUSH ZAMANI
Olağanüstü genel kuruldan istediği tüm yetkileri alan Galatasaray Yönetimi, transfer operasyonlarına hız veriyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hücum hattındaki en büyük hedeflerinden biri Manchester City forması giyen Omar Marmoush olurken, satın alma opsiyonlu kiralama formülü öne çıkıyor. FANATİK
LİSTE BAŞI GREENWOOD
Fenerbahçe, Guirassy ve Sörloth'ta hedeflenen ilerleme sağlanamayınca rotayı Greenwood'a çevirdi. Marsilya'da forma giyen dünyaca ünlü İngiliz yıldız birinci hedef olarak belirlendi. 50 milyon euro bonservis talep eden Fransız kulübünden indirim istendi. MİLLİYET