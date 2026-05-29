Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (29 Mayıs 2026 spor haberleri)
29.05.2026 05:34
Son Güncelleme: 29.05.2026 05:38
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 29 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FIFA'YA BİLET KISKACI - MİLLİYET
2026 Dünya Kupası bilet satışlarıyla ilgili FIFA "fiyatları yapay olarak şişirmek" ve "taraftarları yanıltmak" iddialarıyla karşı karşıya kaldı. New Jersey Başsavcısı, süreci "kaos, yapay kıtlık ve imkansız derecede yüksek fiyatlardan oluşan bir engel" olarak niteledi.
GÖRÜLMEMİŞ FARK - HÜRRİYET
Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında kazandığı para miktarı, 3 büyük rakibinin toplamından 12 milyon Euro daha fazla.
ELDE KALDI LUCESCU - FANATİK
Beşiktaş'ta gündemdeki hoca adaylarından kötü haberler üst üste geldi. Zidane 30 milyon euroya yakın bir para talep etti. Nuno Espirito West Ham ile devam kararı alırken Felipe Luis ise Monaco'ya imza atmaya çok yakın. Elde sadece Razvan Lucescu kaldı.
ICARDİ PLANDA YOK - SABAH
Galatasaray'da Okan Buruk ve kurmayları Arjantinli yıldız kalsa da yeni forvet istiyor. Icardi kalırsa oynama süresi daha da azalacak.
ONANA ÇALIMI - POSTA
Beşiktaş, Trabzonspor'un kadroya katmak için yoğun uğraş verdiği Kamerunlu kaleci için devreye girdi. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un 30 yaşındaki file bekçisinin yüksek maliyetini karşılayamayacağı teziyle harekete geçti.