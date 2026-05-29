Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (29 Mayıs 2026 spor haberleri)

29.05.2026 05:34

Son Güncelleme: 29.05.2026 05:38

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (29 Mayıs 2026 spor haberleri)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 29 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

AFP

FIFA'YA BİLET KISKACI - MİLLİYET

 

2026 Dünya Kupası bilet satışlarıyla ilgili FIFA "fiyatları yapay olarak şişirmek" ve "taraftarları yanıltmak" iddialarıyla karşı karşıya kaldı. New Jersey Başsavcısı, süreci "kaos, yapay kıtlık ve imkansız derecede yüksek fiyatlardan oluşan bir engel" olarak niteledi.

Anadolu Ajansı

GÖRÜLMEMİŞ FARK - HÜRRİYET

 

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında kazandığı para miktarı, 3 büyük rakibinin toplamından 12 milyon Euro daha fazla.

Anadolu Ajansı

ELDE KALDI LUCESCU - FANATİK

 

Beşiktaş'ta gündemdeki hoca adaylarından kötü haberler üst üste geldi. Zidane 30 milyon euroya yakın bir para talep etti. Nuno Espirito West Ham ile devam kararı alırken Felipe Luis ise Monaco'ya imza atmaya çok yakın. Elde sadece Razvan Lucescu kaldı.

Anadolu Ajansı

ICARDİ PLANDA YOK - SABAH

 

Galatasaray'da Okan Buruk ve kurmayları Arjantinli yıldız kalsa da yeni forvet istiyor. Icardi kalırsa oynama süresi daha da azalacak.

Anadolu Ajansı

ONANA ÇALIMI - POSTA

 

Beşiktaş, Trabzonspor'un kadroya katmak için yoğun uğraş verdiği Kamerunlu kaleci için devreye girdi. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un 30 yaşındaki file bekçisinin yüksek maliyetini karşılayamayacağı teziyle harekete geçti.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram