Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (29 Ocak 2026 spor haberleri)
29.01.2026 07:53
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 29 Ocak 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
BURADA BİTMEDİ - FOTOMAÇ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında Manchester City'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Lig etabını 20'nci sırada bitiren Cimbom, yoluna Play-Off turunda devam edecek.
GECEMİZİ AYDINLAT - HÜRRİYET
Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında bu gece 23.00'te FCSB'ye konuk olacak. İlk 24'ü garantileyen Fenerbahçe, Rumen rakibini yenerek ilk 16 için avantaj elde etmeyi hedefliyor.
HEDEFTE LUKAKU VAR - POSTA
Ana forveti Abraham'ı Aston Villa'ya satan Beşiktaş, Belçikalı yıldızın peşine düştü.
OSİMHEN REKORU KAÇIRDI - FANATİK
Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 12 golü bulunan Osimhen, zirveyi Nonda ve Baros'la paylaşıyor. Nijeryalı yıldız dün gece City'e 1 gol atsa kulüp tarihine geçecekti. Ancak Manchester karşısında kötü bur performans sergileyen Osimhen rekor için Play-Off turunu beklemek zorunda kalacak.
"SATMIYORUZ" - SABAH
Şampiyonluk yarışının içinde kalmak isteyen Trabzonspor, kapısını çalan takıları geri çeviriyor. Astronomik bonservisler gelmediği sürece kadro bütünlüğü korunacak.