Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (29 Temmuz 2026 spor haberleri)
29.07.2026 06:05
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 29 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
DEVLER LİGİ AŞKINA
Şampiyonlar Ligi yolunda kritik 90 dakika! İlk maçta Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şimdi Polonya'da tur biletini almak için sahaya çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, Gornik Zabrze engelini de aşarak Devler Ligi'nde 3. eleme turuna yükselmeyi hedefliyor. Avrupa yolculuğunda gözler bu akşam Kanarya'nın üzerinde! FANATİK
LEAO KOPTU GELİYOR
Rafael Leao ile 12 milyon eurodan 4 senelik anlaşma sağlandı. Milan 50 milyon euro istiyor. Sarı-Lacivertliler, toplamda 42 milyon euroluk bir paket sundu. Tarafların ortak noktada el sıkışma ihtimali yüksek. AKŞAM
KARTAL'DA FAVORİ CHABOT
Salah defterini kapatan Beşiktaş'ta gözler sol stoper takviyesine çevrildi. Vincenzo Italiano, Stuttgart'ta forma giyen eski öğrencisi Chabot'un kadroya dahil edilmesini isterken kulüpler arasındaki pazarlıklar başladı. Brezilyalı savunmacı Leo Pereira ise yedekte tutuluyor. MİLLİYET
DE BRUYNE YÜKLENİYOR
Galatasaray, 10 numara arayışında Belçikalı yıldıza kilitlendi. Okan Buruk'un çok istediği yıldız oyuncu için Napoli ile görüşmeler olumlu gidiyor. POSTA