Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (29 Temmuz 2026 spor haberleri)

LEAO KOPTU GELİYOR

Rafael Leao ile 12 milyon eurodan 4 senelik anlaşma sağlandı. Milan 50 milyon euro istiyor. Sarı-Lacivertliler, toplamda 42 milyon euroluk bir paket sundu. Tarafların ortak noktada el sıkışma ihtimali yüksek. AKŞAM